Schwarzfahrer landet im Knast

Torgau. Albert K. (Name von der Redaktion geändert) landet fürs wiederholte Schwarzfahren in Zügen der Deutschen Bahn im Knast. Damit hatte der 35-Jährige nach seiner erneuten Tour ohne gültigen Fahrschein bestimmt nicht gerechnet.

Der Mann wurde am 2. Mai dieses Jahres in der S-Bahn auf dem Streckenabschnitt zwischen Falkenberg/Elster und Torgau ohne gültigen Fahrausweis von der Zugbegleiterin erwischt. Der als Lackierer tätige Nordsachse bestritt diese Straftat in der ersten Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Torgau, sodass diese ausgesetzt werden musste. Der Richter benötigte die Schaffnerin, die ihn ertappt hatte, als Zeugin, weil sich bei der Beweisaufnahme vor Gericht eine neue Sachlage ergab, die vorher aus den Strafakten nicht zu ersehen war. Die Frau widerlegte in der zweiten Hauptverhandlung die Aussagen des Angeklagten, was zu dessen Verurteilung führte.

Am 2. Mai 2017 gegen 5.12 Uhr erwischte die Zugbegleiterin den Torgauer Albert K. Er hatte sich der Fahrkartenkontrolle durch Einschließen in der Toilette entziehen wollen. Doch die Frau wartete vor dem WC auf ihn und kontrollierte seinen Fahrschein. Er hatte vor dem Amtsgericht bereits in der ersten Hauptverhandlung behauptet, sich am Tag vor der Fahrt nach Falkenberg auf dem Torgauer Bahnhof ein entsprechendes Rückfahrtticket gekauft zu haben. Das habe er der Zugbegleiterin gezeigt, die die Fahrkarte allerdings für ungültig erklärte.

Diesen Fakt erklärte Albert K. in der ersten Hauptverhandlung damit, dass er frühmorgens auf dem Weg zum Bahnhof Falkenberg in Eile war, das Ticket deswegen hektisch in die Gesäßtasche gesteckt hatte und in einen Regenguss geraten sei, sodass die Karte dadurch beschädigt wurde. „Für die Schaffnerin war mein Fahrschein ungültig. Sie hatte zuvor wohl auch angenommen, dass ich mich vor ihr als Schwarzfahrer verstecken wollte.

Deshalb wartete die Frau vor dem WC auf mich. Damit lag sie aber falsch. Ich musste dringend auf die Toilette. Ich wäre danach zu ihr gegangen, um die Karte zu zeigen“, erklärte er seine Version vor Gericht. Der Richter fragte ihn, ob er die angeblich beschädigte Karte noch hat und sie den Juristen zeigen kann. Diesen Fahrschein habe er nicht aufgehoben, antwortete Albert K. kleinlaut.

Die Zugbegleiterin widerlegte die Aussage des Angeklagten in der zweiten Hauptverhandlung glaubhaft. Was eindeutig dafür sprach, dass der Mann in der ersten Hauptverhandlung gelogen hatte. Und zwar heftig. Von Eile, damit er die S-Bahn rechtzeitig erreicht, konnte bei seiner mutmaßlichen Schwarzfahrt keine Rede sein. Die Zugbegleiterin erinnerte sich vor Gericht genau an den frühen Morgen des 2. Mai. „Es war der erste Zug des Tages in Richtung Torgau. Er wurde lange Zeit vor der Abfahrt auf dem Bahnhof Falkenberg bereitgestellt.

Ich stand zehn Minuten auf dem Bahnsteig neben dem Zug. Ich habe jedoch nichts davon bemerkt, dass da jemand im letzten Augenblick mit dem Fahrrad ankam. Mir ist nur aufgefallen, dass ein Rad ab Falkenberg lange vor einer der Toiletten stand. Ich habe aus diesem Grund gewartet, was passiert, als der Zug in Rehfeld und Beilrode hielt. Danach habe ich an die WC-Tür geklopft und der Angeklagte kam heraus. Er war allerdings nicht durchnässt. Es hat ja auch nicht geregnet an diesem Morgen.“ Sie bestätigte, dass er ihr eine zerknitterte Fahrkarte zeigte, als sie das Ticket kontrollieren wollte. Doch das sei keine Tagesfahrkarte, sondern eine alte Monatskarte gewesen, die bereits abgelaufen war.

Damit war Albert K. als Schwarzfahrer überführt. Diese erneute Straftat leistete sich der Torgauer, obgleich er wegen der Verurteilung nach vier anderen Straftaten seit 2015, davon zwei wegen Schwarzfahrten in Zügen der Deutschen Bahn, unter laufender Bewährung stand. Das sprach bei der Urteilsfindung genauso gegen ihn wie die zwölf Vorstrafen, meist wegen Diebstahls und Erschleichung von Leistungen, zu denen die Schwarzfahrten zählen, bei denen er ertappt wurde.

Der Vorsitzende Richter verurteilte ihn wegen Erschleichung von Leistungen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten ohne Bewährung. Die zahlreichen Vorstrafen wirkten dabei strafschärfend, aber verurteilt wurde er nur wegen seiner versuchten Schwarzfahrt von Falkenberg nach Torgau.

Was sich der Angeklagte bei seiner kurzen Tour ohne gültigen Fahrschein dachte, ist unbegreiflich. Der Torgauer hat eine feste Anstellung als Lackierer und dürfte demzufolge das Schwarzfahren gar nicht nötig haben. Ein Ticket nach Torgau hätte ihn nach dem Besuch seines Sohnes, der bei der Mutter in Falkenberg wohnt, ganze 4,70 Euro gekostet.