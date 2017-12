Schwebender Weihnachtsbaum

Langenreichenbach. Denn sie wollten die große Tanne auf dem Grundstück von Tino Vogel fällen. Seit Jahren ist er es, der die Wahl des Baumes in die Hand genommen hat. „Die Leute melden sich bei mir, wenn sie ihren Baum zur Verfügung stellen möchten. Dieser hier auf meinem Grundstück hätte auch schon längst gefällt werden müssen, da er nun schon sehr groß ist. Aber wir hatten noch andere Angebote“, erinnert sich Tino Vogel, der selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichenbach ist. Nun hofft er, dass sich auch für das kommende Jahr ein geeigneter Weihnachtsbaum finden wird. Doch für das Fest 2017 war dieses Problem bereits gelöst. Mit dem Kran von Gerd Heubaum konnte dieser – ohne Schaden zu bereiten – zugeschnitten und vom Grundstück gebracht werden.



Während die Kameraden draußen werkelten, drängten sich die Langreichenbacher in das Kirchengebäude, denn die Schalmeienmusikanten Langenreichen-

bach präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das die Zuhörer begeisterte. Nach dem Konzert füllte sich in Windeseile der Weihnachtsmarkt. Denn alle waren neugierig, wie der mit Lichterkette verzierte Baum nun auf den Schlauchturm gelangt. Das Schauspiel wurde von den Schalmeien begleitet. Oben angekommen befestigten die Kameraden den Baum und die Besucher freuten sich über den Anblick. Nun konnten sie sich auf die vielen anderen Angebote auf dem Markt konzentrieren. Die Kinder stürmten zur Plätzchenbäckerei. Rund drei Kilo Teig hatten die Feuerwehrfrauen vorbereitet. Die Kinder konnten diesen ausrollen, ausstechen und direkt in den bereitgestellten Ofen schieben.



Im Anschluss konnten die Plätzchen bunt dekoriert und mit nach Hause genommen werden. Im Gebäude hatten die Landfrauen eine lange Tafel mit verschiedenen leckeren Kuchen aufgebaut. Handgefertigte Karten, Armbänder, Ketten und Klöppelprodukte standen hier zum Verkauf. „Wir planen in Langenreichenbach einen Klöppelkurs zu gründen. Die ersten Interessenten sind bereits gefunden“, verrät Landfrau Margit Stock. Kursleiterin wäre dann Christina Holzmüller. Auch wenn sie keine Langenreichenbacherin ist, wäre sie gerne dabei, den Frauen das Handwerk zu zeigen. „Der Kurs könnte im Heimatverein stattfinden. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es klappen würde, denn die Arbeit macht sehr viel Freude“, so die Mehderitzscherin. Freude bereitete auch besonders den Kindern der Besuch des Weihnachtsmannes, der kleine Geschenke im Gepäck hatte.



„Wir veranstalten diesen Weihnachtsmarkt bereits seit 15 Jahren. Eigentlich seit 16 Jahren, aber im ersten Jahr war er bei weitem nicht so groß aufgezogen. Erst 2002 veranstalteten wir diesen mit den Schallmeien gemeinsam und es gab die Idee mit dem Weihnachtsbaum auf dem Schlauchturm“, erklärt Detlef Bölke, Ortsvorsteher von Langenreichenbach. Seit dieser Zeit wird das Fest auch von den Keglern SV Blau-Weiß unterstützt. Gemeinsam mit der Blaskapelle Schöna sangen sie Weihnachtslieder. Natürlich mit der Unterstützung der Besucher. Bei den Keglern konnte man köstliche Soljanka genießen. Süße Leckereien gab es bei den Sportfrauen, die unter anderem selbst gemachte Vanillekipferl, Schoko-Obst und Mandeln anboten. „Rundum eine gelungene Veranstaltung“, schwärmt der Ortsvorsteher.

>>>Hier gehts zur Bildergalerie <<<

Der Weihnachtsbaum wurde mithilfe eines Krans auf den Schlauchturm befördert.