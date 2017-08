Bei einem Unfall auf der B 182 am Ortsausgang Welsau in Richtung Neiden ist am Freitagmorgen ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Welsau. Gegen 7 Uhr kollidierten am Freitag auf der B 182 in Welsau, etwa in Höhe der Einmündung Zinnaer Weg, ein Radfahrer und ein aus Richtung Torgau kommender Sattelzug. Der 21-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste per Hubschrauber in ein Dresdner Klinikum geflogen werden. Wie es genau zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.