Schwerstarbeit im Volkshaus

Nach gutem Start mit einigen schnellen Punkten für den TSV zeigten sich erste Schwächen in der Annahme. Gleichzeitig fehlende Durchschlagskraft im Angriff führte zu Unsicherheit auf Seiten der Schildauerinnen. Ab dem Spielstand von 6:10 liefen sie permanent einem Vier- bis Fünf-Punkte-Rückstand hinterher und mussten somit den ersten Satz 20:25 abgeben.

Nur ein Satz richtig gut

Im zweiten Satz wieder guter Start für die TSV-Mädels, Gleichwertigkeit bis zur Zehn-Punkte-Marke. Doch dann zogen die Markkleebergerinnen das Tempo an und damit den Schildauerinnen den Nerv. Zuspielerwechsel, erste Auszeit, zweite Auszeit, die Leipzigerinnen brachten unbeeindruckt ihr Spiel aufs Parkett. Annahmefehler und Defizite in der Feldabwehr auf Schildauer Seite ließen den Gegner davonziehen. 17:25 für Markkleeberg in Satz zwei.

Zu Beginn des 3. Satzes ging ein echter Ruck durch die Schildauer Reihen. Die TSV-Mädels gaben alles, sie blockten und griffen an, was das Zeug hält. Die Belohnung: 25:16 für das Heim-Team und damit 1:2 nach Sätzen.

Leider verpassten es die Schildauerinnen, die Motivation und Schnelligkeit aus dem dritten Satz mitzunehmen. Satz vier war wieder ein Spiegelbild der ersten beiden Sätze. Schnelle, präzise und harte Angriffe auf Seiten der Leipzigerinnen waren die Grundlage für das 19:25 im letzten Satz und damit den 3:1-Sieg im Spiel. Die Satzfolge: 20:25, 17:25, 25:16, 19:25.

Nun galt es gegen die 3. Vertretung Markkleebergs, die aktuell Rang 3 in der Tabelle einnimmt, den Spieltag mit einem Teilerfolg zu beschließen.

Doch die Schildauerinnen begannen auch diesen ersten Satz nervös und mit hoher Fehlerquote. Erst Mitte des Satzes fanden sie in das Spiel, zeigten starke Aufschläge und starke Angriffe. Diese Serie unterbrach Markkleeberg III durch eine Auszeit, nach der sie wieder den Ton angaben. Zeit für eine Auszeit bei den Schildauerinnen mit echter Wirkung. Sie fanden zu einer alten Form zurück, die man an diesem Spieltag noch nicht zu sehen bekommen hatte. Block und Angriff saßen. Es folgte ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches der TSV Schildau für sich entschied, 25:23 und damit Satz 1 auf der Habenseite.

Was war da denn los?

In Satz zwei übernahmen die Schildauerinnen komplett die Kontrolle. Auch wenn Markkleeberg III durchaus gut dagegenhielt, konnte Schildau über gezielte Aufschläge (C. Lerche), deutlich in Führung gehen (9:4) und diese mit Glück und Kampfgeist zum 25:22 nach Hause schaukeln.

Statt im 3. Satz ein Schleifchen um das Spiel zu machen, überließen die Schildauerinnen nun ihren Gegnerinnen das Heft des Handelns. Nichts ging mehr im Heimteam und mit 10:25 ging der Satz fast kampflos an die Gäste. Was war da bloß los? Diese Klatsche kreiste nun durch die Köpfe der TSV-Mädels und es galt sich wieder freizuspielen. In langen Ballwechseln zeigten auch die Schildauerinnen ihre Durchschlagskraft und kämpften sich immer wieder an die nun starken Markkleebergerinnen ran. Markkleeberg legte nochmal eine Schippe drauf und sicherte sich Satz vier mit 20:25.

Crunch-Time

Tiebreak und somit Crunch-Time im Schildauer Volkshaus. Die Schildauer Mädels gingen allerdings erstmal in einen kollektiven Mittagsschlaf und demzufolge bei Seitenwechsel mit 2:8 ins Hintertreffen.

Wie schnell sich das Blatt im Volleyball wenden kann, zeigten die TSV-Mädels im Anschluss. Der Serie von Angriffen, Aufschlägen, das alles aus einer kompakten Feldabwehr heraus, konnten die Gegnerinnen nichts mehr entgegensetzen. Ganze zwei Punkte konnten sie noch verbuchen, bis die Schildauerinnen unter dem Applaus der Heim-Fans den 15. Ballpunkt aufs Parkett krachten und damit sich das Spiel 3:2 sicherten. Schwerstarbeit!

Im Anschluss an das Spiel führte die TZ noch ein Interview mit Trainer Torsten Heede. Hier sprach er unter anderem über die Ambitionen des Teams und dessen aktuellen Probleme.



Satzfolge: 25:23, 25:22, 10:25, 20:25, 15:10

Aktuelle Tabelle:

1. Leipzig 76 II 10 29:10 27 2. Markkleeberg II 13 28:22 23 3. Rackwitz 12 28:19 22 4. Markkleeberg III 12 26:20 22 5. 1862 Schildau 10 26:16 20 6. L.E. Volleys III 11 23:17 20 7. Einheit Borna II 12 24:24 19 8. Tresenw. Machern 12 16:30 10 9. Leipzig Nord 11 10:29 5 10. Engelsdorf II 9 4:27 0

Schildau:

J. Berndt, C. Lerche, C. Koschela, S. Zirm, C. Lindner, L. Kudlak, M. Rüster, M. Petzel, K. Proft, E. Raue, F. Jäkel