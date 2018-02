Schwingende Petticoats zur Rockabilly-Party

Wörblitz. Der Wörblitzer Fastnachtsverein „La Wie“ versetzte seine Gäste in der Gaststätte „Zum Goldenen Anker“ in der 38. Saison mitten in die Zeit zwischen Jukebox, Petticoats und und Rock’n’Roll-Motto „In Pro-Wö-Greu da rockt der Saal – Rockabilly ist genial!“ Dabei war es egal, ob Jung oder Alt, ob Männerfastnacht, Kinder- oder Rentnerfasching oder Kostümfest – getanzt wurde wie in den fünfzigern, wild und rockig. Für die mittleren und die großen Funken war es eine Einladung in ihren Showtänzen die Petticoats so richtig schwingen zu lassen.



Die sechs kleinen Fünkchen dagegen brachten das Publikum mit ihrem Helene-Fischer-Hitmix in Feier-Stimmung. Wer bei so einer Party nicht fehlen durfte, waren natürlich die Musikstars aus dieser Zeit, die im „Rockabilly-Musikquiz“ präsentiert wurden. Der King of Rock’n‘ Roll Elvis Presley besuchte, wenn auch etwas „außer Form“ geraten, den Wörblitzer Saal. Bei Marilyn Monroe wehte stilecht ein kräftiges Lüftchen unter dem weißen Plissée-Kleidchen und Johnny Cash präsentierte seinen „Ring um die Eier“. Sogar Didi Hallervorden und Helga Federsen schipperten in ihrer Zinkbadewanne auf die Bühne. Die bonbonfarbenen „Lollipops“ verteilten süße Leckereien an die bunt kostümierte Gästeschar. Rockabilly-Kleider mit Petticoat und Haartolle gab es an diesem Abend in allen Formen und Farben. Und in Wörblitz hallte das dreifach donnernde „La Wie“ nicht nur einmal durch den Saal. Der Wörblitzer Schlachtruf ist wohl einzigartig und ist eine Abkürzung für „Lacht wieder“.

