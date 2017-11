Sechs Medaillen und einen Pokal aus Vetschau mitgebracht

Judo. Nach den Herbstferien nahmen Judokas des TSV 1862 Schildau am vergangenen Wochenende am traditionellen Pokalturnier in Vetschau teil. Der Einladung folgten 21 Vereine aus Cottbus, Freital, Boxdorf, Spremberg, um nur einige zu nennen.



Aus Schildau stellten sich in der U15 Lina Rienäcker, Klara Hiemer, Denise Gäbler, Jessica Treichel, Isabell Tippmann sowie Alexander Jahn, in der U18 Lucy Rienäcker und Max Richter dem Kampfgericht. Es fällt schwer einen aus der geschlossenen Mannschaftsleistung hervorzuheben. Alexander, der nach einigen Trainingsausfällen nahtlos an seine Leistungen vor den Herbstferien anknüpfte, ließ keine Zweifel aufkommen, dass auch diesmal der Sieg nur über ihn geht. So auch geschehen, denn seine Leistungen waren beeindruckend. Er gewann alle Kämpfe klar. Auch einen Freundschaftskampf in der U18 entschied er mit Ippon für sich. Jessica und Denise eiferten ihrem Teamkollegen nach und eilten von Sieg zu Sieg. Auch im Finale hatten ihre Gegner ihnen nichts entgegenzusetzen. Klara und Lina kämpften wie gewohnt sehr souverän und fegten ihre Gegner mit klaren Niederlagen von der Matte. Nun war es soweit, und das Ziel Finale war erreicht.



Doch beiden schwanden so langsam die Kräfte, denn bis dahin hatten sie bereits fünf schwere Kämpfe bestritten. Man merkte ihnen an, dass sie am Ende waren, dennoch gaben sie alles und kämpften bis zum Umfallen. Enttäuscht mit einer knappen Niederlage gingen sie von der Matte. Isabell war wohl an diesem Tag nicht so richtig auf Wettkampf eingestellt und musste vorzeitig die Segel streichen. In der U18 bewies Lucy erneut ihre Leistungsstärke und schickte ihre Gegner trotz einer Verletzung mit klaren Niederlagen von der Matte. Max zeigt ein gutes Kampfverhalten im technisch taktischen Bereich, ihm fehlt jedoch noch die nötige Kampferfahrung, um diese positiven Ansätze umsetzen zu können. Mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung erkämpften sich die TSV-Judokas in der Mannschaftswertung den 3. Platz.



Platzierungen

Gold: Denise Gäbler, Lucy Rienäcker, Jessica Treichel, Alexander Jahn

Silber: Lina Rienäcker, Klara Hiemer

5 Platz: Isabell Tippmann, Max Richter