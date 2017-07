Sechs Vorschläge sind eingegangen

Wie Kreiswahlleiter Steffen Fleischer am Dienstag mitteilte, sind bis zum Ende der Frist am 17. Juli, 18 Uhr, folgende Wahlvorschläge eingereicht worden: Rüdiger Kleinke (SPD, aus Delitzsch), Detlev Spangenberg (AfD, aus Radebeul), Susanna Karawanskij (LINKE, aus Leipzig), Jörg Bornack (B‘90/GRÜNE, aus Delitzsch), Christoph Waitz (FDP, aus Makkleeberg) und Marian Wendt (CDU, aus Torgau). In einer öffentlichen Sitzung wird der Kreiswahlausschuss am 28. Juli, 13 Uhr, auf Schloss Hartenfels über die Zulassung der Vorschläge entscheiden.