Segen der Feuerwehr hält schon 25 Jahre

Beilrode. Für Henry und Dana Zschintzsch begann ihre persönliche Reise in die Vergangen am 12. Juni auf dem Weg nach Oslo.



Ihre Familie hatte sie, ohne ihr Wissen, auf eine Tour über die Ostsee und die Kieler Förde, zwischen Dänemark und Schweden entlang auf der Color Line geschickt. Denn am Tag ihres Reiseantritts war es genau 25 Jahre her, als sie sich das Ja-Wort gegeben haben. Die beiden Beilroder konnten nicht ahnen, was ihre Freunde und Verwandten alles in Bewegung gesetzt haben, um ihnen die Tage so schön wie möglich zu gestalten. Sie sollten den Hochzeitstag in Zweisamkeit verbringen. Dem Einzug in eine Luxus-Kabine folgte ein Fünf-Gänge-Menü. Am Abend warteten auf dem Schiff der Champagner und eine Musical-Aufführung auf das Ehepaar. Nach einem gemeinsamen Tag in Oslo ging es auf dem Kreuzfahrtschiff zurück in die Heimat. „Es war die beste Reise in unserem bisherigen Leben, die wir zu zweit verbringen durften“, gab Henry Zschintzsch unter Tränen zu.



Denn gemeinsam Zeit verbringen war in der Vergangenheit oft nicht immer einfach. Für Henry Zschintzsch, Oberbrandmeister in der Berufsfeuerwehr Leipzig, stand oft die Feuerwehr an erster Stelle. Von 1992 bis 2012 war er Wehrleiter in Beilrode und betreute viele Jahre lang die Bambinis. Da kam die Familie oft zu kurz, obwohl die gemeinsamen Kinder – heute sind die Zwillinge 20 Jahre – damals noch klein waren. Doch nun hat er sich ein Stück weit aus der Feuerwehr zurück gezogen, überlässt nun den Jüngeren die Führung und konzentriert sich auf seine Familie. Dana Zschintzsch arbeitet seit 1990 in einem betreuten Heim für behinderte Menschen. Sie ist hier als examinierte Krankenschwester tätig. Für beide ist das soziale Engagement sehr wichtig. Während er sich stark für die Volkssolidarität einsetzt, in der seine Mutter Vorsitzende ist, engagiert sie sich sehr im Tierschutzverein Bulgarien. Was uns wieder zurück zur Silberhochzeit führt. Denn anstelle von Blumen, die jetzt bereits verwelkt wären, wünschten sie sich Tiernahrung. Und das bekamen sie in Mengen. Ein Teil davon soll nach Bulgarien geschickt werden. Ein anderer Teil kommt einem einheimischen Tierschutzverein zugute.



Doch bevor es überhaupt zur Feier kam, gab es eine weitere Überraschung für das Silberpaar. Bereits vor 25 Jahren wurden sie von einem Feuerwehrfahrzeug zur Feier gefahren und mit diesem fotografiert. Und so sollte es auch dieses Mal sein. Auch wenn es nicht dasselbe Modell sein konnte, begeisterte der Feuerwehroldtimer G5 das Paar und die Gäste. „Es war ein Wunsch der Kameraden, das Silberpaar damit zu überraschen. Sie entfernten das Fahrzeug extra von einer Ausstellung, die zu dieser Zeit gerade stattfand und beförderten Henry und Dana damit zur Ostelbienhalle, wo die 120 Gäste, die wir heimlich etwas eher bestellt hatten, lautstark jubelten, als der Oldtimer mit Sirenengeheul vorfuhr“, erinnert sich Michaela Bräutigam, die Schwester der Braut.



Nach ein paar Fotos, die nicht nur an die Hochzeit vor 25 Jahren, sondern auch noch in 25 Jahren an diesen tollen Tag erinnern sollen, verabschiedeten sich die Kameraden mit dem G5 wieder zurück zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr Beilrode. So konnten sich Mann und Frau auf die vielen Gäste konzentrieren, die nach der ausgiebigen Gratulation nun auch ihr Gelübde hören wollten.



„Ja, wir haben dem Paar das Ehegelübde erneut abgenommen. So versprachen sie sich noch einmal die Treue und Liebe für den Rest ihres Lebens“, erinnert sich die Brautschwester. Dies war wohl der emotionalste Part des gesamten Tages. Henry Zschintzsch betonte, dass hinter einem engagierten Feuerwehrmann immer eine starke Frau steht. Und dass sie trotz der Schwierigkeiten des Alltags, immer zusammen stehen. Dem stimmte auch Dana Zschintzsch zu. Die 47-Jährige bewunderte seine Toleranz bei allem, was typisch Frau ist. Sie lobte, dass er sich in der wenigen Freizeit doch immer für seine Familie aufopferte. Die Ehegelübde schickten Paar und Gäste auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Die ganze Feier über konnte man spüren, dass sich auch die Gäste beim Silberpaar für all das bedankt haben, was die beiden in all den Jahren an Unterstützung gegeben haben. „Wir müssen viel Gutes getan haben, wenn man so viel Gutes zurück bekommt“, sagt der 48-Jährige.



Bei der Feier sorgten rund 25 Mitglieder der Heideguggis für ausgelassene Stimmung. DJ Ötzi-Double Jens Hartmann, der in diesem Jahr Melpitzer Schützenkönig geworden ist, motivierte nicht nur mit Musik von der Platte zum Tanzen, sondern auch mit Live-Musik. So präsentierte er für das Paar auch das Lied „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, das die Tanzrunde eröffnete. „Henry hat Dana zum 40. Geburtstag einen echten Stern geschenkt. Seitdem ist dieses Lied für beide sehr wichtig“, erklärt Michaela Bräutigam und ergänzt: „Es war eine Feier, die wir so wohl nie wieder hin bekommen werden und die unvergesslich bleibt. Neben den Präsentationen und Auftritten waren es die Leute, die den Tag perfekt machten.“ Das bestätigte auch der Bräutigam, der bei einer spontanen Dankesrede seinen Gefühlen noch einmal freien Lauf ließ. So endete dieser unvergessliche Tag erst spät in der Nacht und wird dem Brautpaar noch viele Jahre lang, bei den Erinnerungen daran, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.