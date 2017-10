Sehen und gesehen werden am Österreicher

Nordsachsen. Der Vorstand und die Mitglieder des MSC Pflückuff blasen zum Saisonhalali. Am Wochenende vom 28./29. Oktober laden die „Pflückuffer“ zu ihrem ADAC-Saisonabschlusstraining auf ihre Offroad-Anlage am Österreicher in Neiden ein.

Das beliebte Abschlusstraining lockt seit Jahr und Tag die Aktiven wie auch Ausrüster und Ausstatter sowie Motorssportfans und Interessierte an. Das Abschlusstraining, dass mehr ein großes Treffen und ein Sehen wie auch Gesehen werden ist, startet offiziell am Samstag und geht bis Sonntag, doch die meisten Teams und Fahrer treffen bereits im Verlauf des Freitags am Österreicher ein. In diesem Jahr gibt es Samstag ab 20 Uhr in der Festhalle wieder eine MX-Party. Zudem startet an den beiden Tagen auf dem Gelände ein MX-Flohmarkt.

Infos:

www.msc-pflueckuff.de