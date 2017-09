Seit 30 Jahren unentwegt engagiert

Torgau. Annegret Scherzer ist ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Was die Torgauerin antreibt und wie sie alles unter einen Hut bekommt, lesen sie hier:

30 Jahre sind eine lange Zeit. Vor 30 Jahren stand die Mauer noch, gab es weder Internet noch Smartphones und auch das gesellschaftliche Leben, wie wir es heute kennen, war damals noch nicht existent.

Es wurde noch viel mehr innerhalb von Jugendgruppen unternommen als es heute der Fall ist. Man traf sich einfach und unternahm irgendetwas. Und genau dies war auch die Zeit, in der Annegret Scherzer aufwuchs. 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass sie sich für die protestantische Kinder- und Jugendarbeit engagiert.

„Ich möchte einfach, dass die Kinder von heute das gleiche erleben können, wie ich damals. Ich hatte so eine starke Jugendgruppe mit tollem Engagement, das gibt es heute immer weniger.

Und das möchte ich eben weiter fördern.“ Den ersten Abschnitt ihres Lebens verbrachte die heute 46-Jährige in Olbernhau im Erzgebirge. Mit 16 fing sie an sich ehrenamtlich zu engagieren und dieses Engagement wurde bis zum heutigen Tag nicht weniger. 13 Jahre lebt Scherzer mittlerweile in Torgau und ist ein fester Bestandteil der Gemeindearbeit geworden. Anfangs half sie noch eher nebenbei mit beim ökumenischen Vorschulkreis oder auch mal der Kinderkirche, doch dies ist mittlerweile deutlich mehr geworden.

„Seit unser Gemeindepfarrer nicht mehr da ist, bin ich bei uns für die Kinderarbeit zuständig,“ erzählt sie strahlend. Dass sie nebenher noch fast Vollzeit als Zahntechnikerin arbeitet und einen Haushalt mit drei Kindern zu führen hat, ist überhaupt kein Problem. „Die Angebote, die ich anbiete, sind ja am Nachmittag, das geht dann nach der Arbeit. Und für Freizeiten nehm ich mir dann eben ein Wochenende Zeit.“ Und mit der Familie? „Ja die stellt sich da drauf ein. Die sind damit aufgewachsen und kennen das nicht anders, also auch hier überhaupt kein Problem.“

Auf die Frage, was sie seit 30 Jahren in der Kinder und Jugendarbeit hält, hat sie eine einfache Antwort: „Es macht mir einfach unfassbar viel Spaß.“ Dabei ist es sowohl die Arbeit mit den Kindern, als auch die Vermittlung christlicher Werte, die sie nach solch einer langen Zeit noch bei der Stange bleiben lässt. Ihr großes Ziel: die Vernetzung der vielen Gemeinden der Region. „Für eine noch effektivere und besser Kinder- und Jugendarbeit in Torgau und Umgebung.“