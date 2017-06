Seit 42 Jahren Dauercamper

Neumühle. Ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann. Ein Ort, an dem man man selbst sein kann, einen niemand stört und der einfach nur dazu einlädt, die Seele baumeln zu lassen und seine freien Stunden zu genießen. Für viele ist das der Garten, das Grundstück oder der Hobbykeller, für Klaus und Margit Linke ist es der Campingplatz. Und zwar nicht irgendein Campingplatz, sondern der in Neumühle, zwei Kilometer vor den Toren Schildaus. Hier hat das Ehepaar ein circa 100 Quadratmeter großes Fleckchen Erde gemietet, und das bereits seit über 40 Jahren.



„Damals, 1975, haben wir noch in Leipzig gewohnt,“ schwelgt Klaus Linke in Erinnerungen. „Wir waren beide 36 und hatten von unseren schwärmenden Freunden von diesem kleinen Campingplatz am Rande des Neumühlener Teiches gehört.“ Doch ein Reinkommen war schwer, waren Plätze für Dauercamper damals noch so begehrt wie warme Semmeln. Doch mit Hilfe ihrer Freunde konnte Familie Linke sich ihren Platz ergattern, am hinteren Ende des Campingplatzes, mit Blick auf den See. ur mit einem Zelt ausgestattet starteten Klaus und Margit Linke so also ihr Dasein als Dauercamper.



Jedes Wochenende pendelten die beiden Leipziger in dieses kleine Idyll und verbrachten entweder dort ihre Zeit oder erkundeten mit den Fahrrädern die Umgebung. Nach zehn Jahren war es dann endlich Zeit aufzurüsten. Das Zelt wurde gegen einen Wohnwagen getauscht und dass Leben auf dem Campingplatz damit um einiges komfortabler. „Das war ein Qek- Wohnwagen, Das war damals zu DDR- Zeiten die absolute Krönung, so etwas zu haben,“ erzählt Klaus Linke. Auf die Frage, warum er sich denn nicht schon viel früher von seinem Großraumzelt verabschiedet habe, hat er die Antwort fix parat: die damals fast endlosen Wartezeiten. „Teilweise hat man bis zu 15 Jahre lang gewartet, bis man so einen Wohnwagen bekommen hat.“



Doch das Warten habe sich definitiv gelohnt, sei doch der „gute alte Qek“ noch bis heute erhalten. „Ja, den hat inzwischen unser Sohn übernommen und geht damit auch noch regelmäßig in den Urlaub. Und auf unseren jetzigen, großen Wohnwagen spekuliert er glaube ich auch schon,“ fügt der Rentner lachend hinzu. „Ja, auch unser Sohn war damals noch häufig mit uns hier auf dem Campingplatz. Als er noch ein Schulkind war,“ erzählt Margit Linke, als ob es gerade erst gestern gewesen wäre. „Und dann, er muss so 16 oder 17 gewesen sein, hat er hier ein Mädchen kennengelernt. Keine Dauercamperin, sondern eine Schildauerin. Sie haben sich verliebt, geheiratet und dann irgendwann zusammen von Leipzig nach Schildau gezogen, um dort sesshaft zu werden.“



Und dann, einige Jahre später folgten auch Klaus und Margit Linke dem Ruf der Schildbürgerstadt und legten sich 2015 dort ebenfalls eine Wohnung zu. „Zwar lieben wir Leipzig wirklich sehr und fahren dort auch noch regelmäßig hin, aber in unserem Alter gibt einem die Nähe zu seinem Kind doch eine gewisse Sicherheit, die meinen Mann und mich dann zu dieser Entscheidung brachten. Außerdem haben wir so einen deutlich kürzeren Weg zu unserem Plätzchen.“ Und von diesem Vorteil machen die beiden Senioren mehr als gerne Gebrauch. So ist der ehemaliger Waschmaschinenreparateur und Taxifahrer zusammmen mit seiner Frau fast jeden Tag auf dem Campingplatz, seitdem sie ihre Rente angetreten haben. Jedenfalls bei gutem Wetter.



Und auch ihre Leidenschaft für das Fahrradfahren teilen sie nach wie vor. Zwar nicht mehr so häufig, aber doch mindestens einmal in der Woche. „Und sonst sind wir eben hier auf dem Platz und verbringen allein oder mit unseren Nachbarn eine schöne Zeit.“ Doch auch die sind mit den Jahren immer weniger geworden, erklärt Klaus Linke. Kaum junge Menschen würden sich für das Dauercampen begeistern können und so sterbe die Nachbarschaft nach und nach aus. Doch Familie Linke bleibt, komme was wolle. Für sie ist ihr Platz am Neumühlener Teich nicht mehr wegzudenken und innerhalb der letzten 40 Jahre eine Art zweite Heimat geworden. „Denn hier, da haben wir unsere Ruhe und unseren Frieden.“