Die Leitungen sind offen, ab jetzt kann gevotet werden. Die Abstimmung von "Wir Packen'S an" läuft noch bis zum 16. Oktober, alle sechs Teilnehmer und die Telefonnummern gibts hier:

Torgau. Das Jugendteam Torgau interviewte Comedian Bülent Ceylan vor seinem Auftritt in der Kulturbastion

Die Trossinerin Annett Taube, unsere Freie Mitarbeiterin der TZ-Umwelt-Seite, hat ein Faible für Insekten. Sie schaut ihnen ganz genau auf die Flügel, ins Gesicht und auf die Beine und nimmt sie gern in die Hand.

Langenreichenbach. Zum 15. Mal lockt am kommenden Samstag das Langenreichenbacher Fischfest zum Ausbildungszentrum der Mini- und Jugendfeuerwehr.

Dommitzsch. Unter „Onleihe“ („online“ und „Ausleihe“) konnte sich vor einem Jahrzehnt kaum jemand etwas vorstellen. 2007 starteten bundesweit vier Pilotbibliotheken dieses Angebot, heute sind es 3000. Seit August steht das Wort sogar im neuen Duden. Vor einem Jahr ging die Onleihe in Dommitzsch online. Wir sprachen mit Bibliothekarin Martina Linke.

Torgau. Auch in diesem Jahr haben Autofahrer wieder die Möglichkeit, ihre Fahrzeugbeleuchtung beim Mobilen Technischen Prüfdienst des ADAC überprüfen lassen.

Fußball. FCE-Kicker Kummer, Winkler und Sauer rechnen mit einer Rückkehr bei der Partie in Jena

Fußball. … gibt es beim Fußball nicht selten Zank und Streit! Sicherlich: Mit Schiedsrichter mitunter auch, doch in den Punkt- und Pokalspielen geht es disziplinierter und geordneter ab.

Pferdesport. Welsauer SC und Reiterhof Hägele veranstalteten am Tag der Deutschen Einheit ihr traditionelles Reitturnier

Motorsport. Finaler Lauf um den Enduro Jugend Cup 2017 in Meltewitz ausgefahren

• Das Märchen vom gestieften Kater soll auf der Seebühne Kriebstein aufgeführt werden. Kinder werden zum Mitmachen animiert. TZ verlost 2 x 2 Freikarten. • Zur Sonderführung rund um Schloss Hartenfels wird am 16. September ab 14 Uhr eingeladen. • Kleine Meerjungfrauen schwimmen wieder am 17. September im Aquavita • Tipps fürs die Wochenend-Gestaltung

Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

