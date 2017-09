Seit zehn Jahren wieder Glockengeläut

Die Anfänge der Errichtung eines Gotteshauses für den erstmals im Jahr 1201 vorgezeichneten Ort, gehen auf die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts zurück. Der Turm bestand bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts aus Holz, mit Brettern beschlagen und durch Schindeln abgedeckt.

Einen Neuaufbau machte seine Baufälligkeit erforderlich. Jetzt aber mit festem Mauerwerk und Schiefereinfassung, bekam er zum ersten Mal einen Turm mit einem Knopf und einer Wetterfahne. Der krönende Abschluss war eine Uhr mit Schlagwerk auf der zum Ort zeigenden Westseite. Dies erfolgte in den Jahren 1701 – 1703. Vor 300 Jahren hatten mechanische Uhren mit akustischem Schlagwerk eine große Bedeutung. Sie bestimmten mit den Ablauf des Tagwerkes, wie den Zeitpunkt der Aktivitäten im gesellschaftlichen Leben. Der Entwicklungsfortschritt im Bereich der Feinmechanik, Übergang zur industriellen Produktion und Reduzierung der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft bewirkten, dass die Kirchturmuhr einen immer geringeren Stellenwert einnahm.

So nagte der Zahn der Zeit auch an der Uhr von Langenreichenbach, bis nur noch ein leerer Fleck unterhalb der Kirchturmspitze übrig blieb. Jahrzehnte vergingen, bis eine Änderung eintrat. Mit der Grundinstandsetzung des Turmes im Jahr 1994 bestand auch der Wunsch, durch eine Uhr den alten Zustand wiederherzustellen. Die finanziellen Mittel reichten jedoch nur bis zum Einbau eines Zifferblattes. Weitere 13 Jahre mussten vergehen, bis am 11. September 2007 um 16 Uhr das Geläut erstmals schlug. Ohne Passion und Spendenbereitschaft wäre es erneut nicht gelungen.

Die Renovierung des Innenbereichs der Kirche ließen zur Erbringung der notwendigen Eigenanteile kein Geld für Aktionen ohne Fremdbeteiligung übrig. Eine zeigerlose, schweigende Turmuhr bei sichtbarem Zifferblatt passte aber so gar nicht in das Bild des Spitzenreiters im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“! Dank der Initiative der Mitglieder des Gemeindekirchenrates und des Ortschaftsrates fanden sich drei Sponsoren zur vollen Kostenübernahme.

Der Ortsvorsteher Detlef Bölke, der Eigentümer der Schweinemastanlage Willemsen und der Vertreter der Agrargenossenschaft Matthias Kirchhof drückten gleichzeitig den Startknopf des vom Uhrentechnikunternehmen aus Klinga installierten Werkes.

Plötzlich gab es sogar zwei gangbare Zeitmesser im Kirchengebäude. Kathrin Hasenbein und Eckhard Appelt hatten ein Jahr zuvor die an der Fassade des Kirchenschiffes befindliche Sonnenuhr wieder hergerichtet.

Möge trotz digitalem Zeitalter, und der Abhängigkeit davon, die optische und akustische Zeitansage im Kirchturm das Dorfbild noch viele Jahre verschönern.