Selbst schuld

Belgerns Handballer hatten in der 1. Runde um den Leipzig-Pokal (ehemals Bezirkspokal) den Bornaer HV zu Gast. Die Belgeraner machten ein gutes Spiel, das sie jedoch in den ersten 15 Minuten verloren.

Handball. Das hatten sich die Belgeraner ganz anders vorgestellt! Leider gelang es ihnen nicht, den favorisierten Bornaern ein Bein zu stellen, was ein Ausscheiden in der 1. Runde des Pokalwettbewerbes zur Folge hat. Dabei waren es nur schwache 15 Anfangsminuten, welche den Klassenunterschied deutlich darstellten, ansonsten konnten die Rolandstädter mithalten.

Die Hausherren hatten einige Besetzungsprobleme, wollten aber von Beginn an mit Power in die Partie gehen. Leider gelang es ihnen gerade in den Anfangsminuten nicht, ihren Spielrhythmus zu finden. Zu viele Fehler und Schwächen offenbarten sich in allen Mannschaftsteilen. Weder in der Abwehr wurde die notwendige Aggressivität erreicht noch lief es im Angriffsspiel geordnet und konzentriert. Diese Schwächen nutzten die Gäste fast konsequent und zogen ohne größere Probleme auf und davon. Beim 0:5 (10. min) nahm Trainer Große die Auszeit, appellierte an die Einsatzbereitschaft seiner Spieler. Nach 12 Minuten der erste Belgeraner Treffer zum 1:6, nach 15 Minuten trafen die Gastgeber zum zweiten Mal (2:7).

Diesem Rückstand liefen sie nun hinterher, obwohl man zunehmend besser zurechtkam und begann zu kämpfen. Doch die Fehlerquote blieb zu hoch (vor allem im Belgeraner Angriff), sodass die Bornaer weiter ihr gutes Spiel aufziehen konnten. Schnell, dynamisch und schnörkellos fanden sie immer wieder die Lücken und netzten erfolgreich ein. Bis zur Pause holten die Gäste so ein beruhigendes 16:8 heraus.

Nach dem Wechsel nahmen die Gastgeber den Kampf an und waren endgültig im Spiel. Endlich gelangen einige Kombinationen und auch in der Abwehr stabilisierten sich Klengler, Müller und Co. und spielten nun ebenbürtig, kamen aber zunächst nicht näher heran. Unplatzierte, überhastete Würfe und Nachlässigkeiten im Aufbauspiel verhinderten die Aufholjagd des SV Roland. Der Spielverlauf war jetzt spannend, die Gäste mussten mehr Aufwand für ein Tor betreiben. Die Belgeraner rackerten unverdrossen, wollten wenigstens die Resultatsverbesserung, was ihnen zum Schluss ja auch gelang. Die Partie zu kippen oder zu drehen gelang jedoch nicht.

Die zweite Halbzeit ging zwar mit 13:10 an die Rolandstädter, aber die schwachen Anfangsminuten waren nicht mehr aufzuholen. Dennoch muss die Leistung nach dem Wechsel der Maßstab für die kommenden Aufgaben sein.

Belgern: T. Ringsleben/N. Illmer; C. Klengler (3), R. Müller, C. Richter (8), M. Haase (4/2), Tho. Haase (1), T. Richter (1), Thi. Haase (1), O. Tondok (2), P. Rosner (1)

Ergebnisse – 1. Runde: USC Leipzig – Glesien 14:20, Lok Leipzig Mitte III – Mölkau 25:36, Lok Leipzig Mitte II – Leipziger SV Südwest 26:21, Böhlen II – Delitzsch II 18:30, Torgau – Riesa/Oschatz II 22:17, Regis-Breitingen II – Rückmarsdorf II 16:27, Turbine Leipzig – Leisnig 19:29, Belgern – Borna 21:26, Chemie Leipzig – DHfK Leipzig III k.A., Naunhof – MoGoNo k.A., Regis-Breitingen – Eilenburg k.A., Waldheim II – Roter Stern Leipzig 38:13, Leipzig Ost – Zschortau k.A.