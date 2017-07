NORDSACHSEN Landkreis drängt bei Schülerticket auf Eile Wer noch keinen Antrag auf die Erstattung der Schülberbeförderungskosten beziehungsweise auf den neuen Busausweis gestellt hat, sollte sich sputen. mehr…

DOMMITZSCH Mitte August kriegt Süptitz Besuch Am 14. August ist es soweit, das Dorf Süptitz bekommt die Chance, sich im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ der Bewertungskommission auf Kreisebene vorzustellen. mehr…

DOMMITZSCH Deichbau noch bis Jahresende Die Arbeiten am Elbedeich zwischen Döbern und Mockritz sind in den vergangenen Wochen sichtbar voran geschritten. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Vor 20 Jahren: Ein Brand mit einigen Fragezeichen Ein Feuer in der Rolandstadt beschäftigte die Heimatzeitung auch vor 20 Jahren. Allerdings brannte damals kein Auto, wie vor ein paar Tagen, sondern gleich ein ganzes Haus. mehr…

TORGAU "Paddy" Kelly kommt Diese Nachricht dürfte quer durch alle Generationen für Begeisterung sorgen: Michael Patrick Kelly kommt am Freitag, den 1. September, nach Torgau. mehr…

NORDSACHSEN Kleine Fische sind nichts für Belgeraner Angler Der Riese schluckte den Köder und ging ihm an den Haken. Belgeraner Angler fischte mit wieder einmal mit sehr großem Erfolg. Stolz präsentiert Heiko Goldschmidt ein Prachtstück von Fisch.

mehr…

NORDSACHSEN Jugendwehren mit ganz unterschiedlichem Zulauf Die Jugendfeuerwehren der Region erfreuen sich ganz unterschiedlicher Nachfrage: Von Warteliste bis Nachwuchssorgen ist alles dabei mehr…

NORDSACHSEN Ohne Bildung keine Arbeit Dass eine Berufsausbildung oder ein Studium die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern, ist wohl Konsens. Nun wurde dieser Konsens für Nordsachsen erstmals in Zahlen verpackt. mehr…

Mockrehna: 28-Jähriger tot aufgefunden Großes Polizei- und Krankenwagenaufgebot am Mittwochmorgen an den Mehrfamilienhäusern in der Reichsstraße in Mockrehna: mehr…

Erstmals auch für Lizenzfahrer Radsport. Am 10. September ist Torgau wieder Austragungsort des Heideradcups und gleichzeitig Start- und Zielpunkt einer facettenreichen Schleife. mehr…

Eine Begegnung mit Sportreporter Küttner Torgau. In den Jahren 1999 und 2007 hatte ich in Leipzig bei Prof. Michalski zwei Ohrenoperationen. Zwischendurch war ich des Öfteren in seiner Sprechstunde. Eines Tages saß im Warteraum ein Mann neben mir, der mir irgendwie bekannt vorkam. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…