Seniorin trotzt durch viel Bewegung ihrer Krankheit

Torgau. Die kleine, aber feine Wohnung von Edith Loerzer in der Torgauer Lassallestraße war vorigen Donnerstag schon am Vormittag voller Menschen. Denn die rüstige Seniorin, der man das hohe Alter weder ansieht noch anmerkt, feierte ihren 95. Geburtstag. Die beachtliche Besucherresonanz hatte ihren Grund: Edith Loerzer ist die Gründerin der Torgauer Osteoporose-Selbsthilfegruppe.

1992 erkrankte die Rentnerin, früher Sekretärin im Kreiskrankenhaus Torgau, an Osteoporose, auch unter dem Namen Knochenschwund bekannt. „Ich habe mich damals viel mit dieser Krankheit beschäftigt, sammelte zahlreiche Information und wurde schließlich von Verantwortlichen der Rheuma-Liga Sachsen angesprochen, ob ich bereit wäre, eine Osteoporose-Selbsthilfegruppe in Torgau ins Leben zu rufen. Nach reiflicher Überlegung bin ich dieser Bitte nachgekommen. Am 25. Mai 1993 gründete ich die Gruppe mit acht Mitbetroffenen und wurde als Vorsitzende gewählt.“ 1995 trat die Torgauer Selbsthilfegruppe der Rheuma-Liga Sachsen bei, was für die von dieser heimtückischen Krankheit betroffenen Männer und Frauen der Region einen weiteren Qualitätssprung in ihrer Betreuung bedeutete.

Bis 31. Dezember 2001 führte Edith Loerzer die Geschicke der Torgauer Gruppe, der bei ihrem Abschied als Chefin 75 Betroffene angehörten. Sie übergab den Staffelstab an Hans-Joachim Meyer, der inzwischen bereits sein 15-jähriges Jubiläum als Vorsitzender beging und vorigen Donnerstag Edith Loerzer persönlich gratulierte. Inzwischen gehören 80 Betroffene der hiesigen Selbsthilfegruppe an. „Edith Loerzer hat mich damals überredet, das Amt zu übernehmen.

Da war sie bereits 81 Jahre alt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich einen Nachfolger suche, denn ich habe inzwischen auch schon die 82 erreicht“, erzählt Meyer, einst in verantwortungsvoller Funktion bei der Torgauer Brauerei tätig. Seine Vorgängerin lobt er: „Sie war nicht nur die Gründerin der Selbsthilfegruppe. Sie leistete danach über viele Jahre großartige Arbeit und hat einen hohen Anteil an der positiven Entwicklung.“

Unter Regie von Edith Loerzer wuchs die Selbsthilfegruppe nicht nur zahlenmäßig. Auch die Qualität der Aktivitäten wurde stetig verbessert. Die Männer und Frauen trainieren in der Schwimmhalle und in der Jahnturnhalle seit vielen Jahren zweimal wöchentlich unter sachkundiger Anleitung erfahrener Physiotherapeutinnen der Praxis Schade/Portsch.

Zu den Übungseinheiten in der Schwimmhalle wird Edith Loerzer stets von ihrer Tochter Gabriele (68) begleitet. „Der Weg zur Schwimmhalle ist zu weit. Außerdem besteht in der Schwimmhalle Sturzgefahr für sie. In die Jahnturnhalle geht meine Mutti alleine“, erklärt die Tierärztin im Ruhestand. Diese Übungseinheiten in den genannten Sportstätten genießt Edith Loerzer. „Das jahrelange Training hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass ich meine Muskulatur stärken konnte und die Schmerzen gelindert wurden´“, sagt die rüstige Seniorin und fügt an: „Die halbe Stunde im Wasser ist für mich mit das Schönste, was ich noch erleben darf. Da kann ich mich schmerzfrei bewegen und viele Dinge machen, die ich sonst nicht mehr allein bewältigen kann. Ich freue mich stets auf diese Übungseinheiten.“

Lebenswichtig sei für sie nicht nur der regelmäßige Sport. „Alle anderen Treffs in der Selbsthilfegruppe haben für mich genauso viel Bedeutung, weil ich mich mit Osteoporose-Betroffenen austauschen kann. Wir können uns mit Tipps gegenseitig helfen.“ Genauso genießt die Älteste der Selbsthilfegruppe gemeinsame Ausflüge und Besuche von Veranstaltungen, zum Beispiel in klinischen Einrichtungen, wo die Senioren Vorträge von Ärzten verfolgen dürfen.

„Pflicht“ für Edith Loerzer sind tägliche Spaziergänge mit dem Rollator. „Die dauern mindestens 20 Minuten“, verrät die Rentnerin. Tochter Gabriele, die mit der noch berufstätigen Schwester Carsta (61) die Mama liebevoll betreut, ergänzt lächelnd: „Unsere Mutter ist ja noch im hohen Alter mit dem Rad gefahren. Wir mussten es ihr regelrecht wegnehmen. Die Sturzgefahr mit den möglichen Folgen wäre einfach zu groß gewesen.“

Edith Loerzer nickt zustimmend und erklärt: „Ich bin zufrieden, dass es mir trotz meiner Krankheit noch so gut geht. Daran haben meine vielen Aktivitäten in der Selbsthilfegruppe einen großen Anteil.“ Stolz ist sie auf ihre Auszeichnung als Ehrenmitglied der Rheuma-Liga Sachsen. Ihre Urkunde zeigt sie mit leuchtenden Augen.

Zum Geburtstag war auch Heike Herbst, Geschäftsführerin der Rheuma-Liga Sachsen, aus Leipzig angereist. „Es ist mir ein Bedürfnis, einer Frau wie Edith Loerzer, die für uns und dabei insbesondere für die Torgauer Selbsthilfegruppe über viele Jahre so gute Arbeit im Ehrenamt geleistet hat, persönlich Dank zu sagen“, sagte die 52-Jährige und überreichte der Jubilarin ein Blumengesteck.