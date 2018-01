Seniorinnen holen Bronze und Senioren verpassen Bronze

Kegelsport. Die Ü60-Senioren des SSV Torgau nahmen am Wochenende an den Bezirksmannschaftsmeisterschaften teil. Die Herren verpassten zwar eine Medaille, die Frauen konnten sich jedoch eine ergattern.

Am Sonntag nahmen die B-Senioren (Ü60) des SSV 1952 Torgau an den Bezirksmannschaftsmeisterschaften teil. Die „Herren“ verpassten wie im Vorjahr wieder die Bronzemedaille und blieben somit zum 2. Mal bei dieser Meisterschaft ohne eine Medaille. Das Meisterschaftsturnier wurde auf der 4-Bahn-Kegelanlage in Markranstädt ausgetragen, wo die 4 besten Seniorenmannschaften des Bezirkes Leipzig ihren Bezirksmeister ermittelten. Nach dem guten Abschneiden in den vergangenen Jahren liebäugelten die Torgauer eigentlich wieder mit einer Medaille, doch die Konkurrenz war dieses Jahr stärker denn je. Letztlich mussten sich die SSV-Senioren mit dem 4. Platz zufriedenstellen. Doch auch mit etwas Glück wäre die Bronzemedaille kaum möglich gewesen.

B-Senioren in Markranstädt

1. TSV Rot-Weiß Brandis 44 2127 2. KSV Engelsdorf 42 2115 3. KSV B-G Taucha 41 2205 4. SSV 1952 Torgau 35 2037

Die Torgauer Seniorinnen hingegen verpassen bei der in Markranstädt ausgespielten Meisterschaft knapp Silber und holen die Bronzemedaille. Lediglich zehn Holz fehlten den Torgauerinnen zum 2. Platz. Beste Spielerin des Torgauer Teams war mit 510 Holz Sportfreundin Kluge.

B-Seniorinnen in Markranstädt