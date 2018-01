Sieg nach deutlicher Steigerung in der 2. Halbzeit

Handball. Ganz knapp im Hinspiel verlieren hat nichts zu sagen. Das bewies der VfB Torgau am letzten Sonntag deutlich und griff die Leipziger ohnesgleichen an - mit großem Erfolg und einem standesgemäßem Ergebnis.

Ein gelungener Jahresstart für die Torgauer. Am vergangenen Sonntag starteten sie in die Rückrunde. Zu Gast war der Tabellennachbar SV Lok Mitte aus Leipzig. Das Hinspiel hatten die jungen Torgauer auswärts aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung noch knapp verloren.

Entsprechend motiviert gingen die VfB-Spieler zu Werke. Relativ schnell konnten sie sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten und hielten diesen auch bis kurz vor der Halbzeit stabil. Doch dann leisteten sich die jungen Torgauer den ein oder anderen Fehler zu viel, sodass der Gegner kurz vor der Sirene ausgleichen konnte.

In der Halbzeit wurden diese Fehler angesprochen und im Angriffssystem auf zwei Kreisläufer umgestellt. Dies, verbunden mit der unglaublichen Antrittsstärke von Oliver Haedecke, war der Dosenöffner. Die Heimsieben zog wieder davon. Und in dieser Halbzeit brachen die jungen Torgauer nicht ein. Ganz im Gegenteil. Was auch immer der Gegner probierte, die VfB-Sieben hatte eine Antwort parat und gestaltete das Ergebnis am Ende auch standesgemäß. Mit 32:25 wurden die Leipziger wieder nach Hause geschickt.