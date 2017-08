Sitzenroda wurde zur Zeltstadt

Sitzenroda. 200 Kinder und Jugendliche aus zwölf Wehren des Kreisfeuerwehrverbands Torgau-Oschatz tummelten sich am Wochenende in Sitzenroda. Dabei wurde nicht nur gemütlich gezeltet.

Sitzenroda. Wehrleiter Christian Schmidt musste nicht lange überlegen: Nachdem das Zeltlager der Jugendwehren des Feuerwehrverbands Torgau-Oschatz gestern beendet wurde, hieß es von ihm nur „alles tipptopp“. Zustimmendes Nicken von Kreisjugendwart Werner Lippmann. Etwa 200 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 8 und 18 Jahre aus insgesamt zwölf Wehren hatten sich am Wochenende im Quellental eingefunden, um nicht nur gemeinsam zu feiern sondern auch um zu zeigen, was sie schon alles in ihrer Ausbildung gelernt haben.

Insgesamt sieben Stationen mussten nach der offiziellen Eröffnung am Samstag bewältigt werden. Während die Torgauer Starter beispielsweise noch den Zusammenbau eines Armaturenmännchens trainierten, hatten die Belgeraner Floriansjünger mit dem Anlegen einer Schutzausrüstung auf Zeit die erste Station bereits hinter sich gebracht. Desweiteren warteten noch ein Memory-Spiel, Schlauchkegeln, ein Erste-Hilfe-Stand, Fahrzeug- sowie Knotenkunde auf die jungen Feuerwehrleute. Letzteres übrigens am Steigerturm in Taura. Bis dahin waren es immerhin dreieinhalb Kilometer, die zu Fuß zurücktgelegt werden mussten.

Der Samstagnachmittag gestaltete sich nach dem Stationsdurchlauf dann ebenso spannend, immerhin hatte sich das THW angekündigt, das seine Technik vorstellte. Zudem hielt die Schildauer Feuerwehr Einzug, die nicht nur mit einem Schlauchboot anreiste, was zudem noch zu Wasser gelassen wurde, sondern den Kindern und Jugendlichen auch noch den Umgang mit schwerem Rettungsgerät demonstrierte.

Sitzenrodas Wehrleiter Schmidt nutzte im Gespräch mit der Torgauer Zeitung gleich noch die Möglichkeit, sich bei Milena Bürger und Marko Hoemke zu bedanken, die bei den Vorbereitungen im Organisationsteam mitwirkten. Ein Dankeschön gab‘s auch an die Stadtverwaltung Belgern-Schildau, die für die Großveranstaltung die Infrastruktur kostenfrei zur Verfügung stellte.

Neben dem Kampf um Punkte und Sekunden beim Stationsbetrieb legten einige Teilnehmer auch noch die Prüfung zur Jugendflamme ab – ein Ausbildungsnachweis in Form eines Abzeichens.