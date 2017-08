Skateranlage mit toller Premiere

Torgau. Vollauf gelungen war die Premiere des ersten Torgauer Pipe-Fests auf der Skateranlage. Reichlich BMX-, Skateboard- und Scooter-Fahrer tummelten sich am Samstag in der Hügellandschaft. Noch besser: Die Besucher strömten in Scharen.

Torgau. Die Resonanz auf Torgaus erstes sogenanntes Pipe-Fest war gewaltig: Die Besucher auf der Skateranlage am Samstagnachmittag zu zählen war fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Erstens, weil es permanent kreuz und quer über den Parcours ging, und zweitens, weil es ein ständiges Kommen und Gehen war. Grobgeschätzt 250 junge und jüngere Leute waren dem Aufruf des Torgauer Jugendteams gefolgt. Das hatte zudem noch das Leipziger Heizhaus im Schlepptau – ein Skate- und Jugendzentrum in Leipzig-Grünau, in dem es seit acht Jahren täglich mächtig rollt, egal ob BMX, Skateboard oder Roller.

„Roller? Das ist ein Scooter“, berichtigt dann auch gleich Angelo Garcia. Mehrfach in der Woche ist der Zehntklässler in der Leipziger Einrichtung zu Gast und verfeinert seine Tricks. Mit Kindersport habe jener „Roller“ nun gar nichts zu tun. „Das ist genau solch ein Extremsport wie beispielsweise BMX-Fahren.“ Sagt‘s und setzt zur rasanten Fahrt über die Torgauer Hügellandschaft an. In dieser war es gar nicht so einfach, angesichts der vielen Fahrer, die richtige Linie zu finden. Spaß machte es trotzdem allen. Und das Wichtigste: Niemand wurde ernsthaft verletzt – von ein paar Schürfwunden mal abgesehen.

Dabei scheinen Verletzungen zum guten Ton in der Szene zu gehören „Och, die paar Bänder.“ Florian Rößler schaut in Richtung Fuß. Und mit Krücken geht‘s zur Not auch noch über die aufgelegte Sprunglatte. Die war freilich für BMX-Räder und Skateboards gedacht. Beeindruckend dabei die Zweiradfahrer, deren Beste ihre Geräte bis in eine Höhe von 95 Zentimeter schraubten.

Christina Gaudlitz vom Jugendteam war „übelst glücklich“, dass „übelst viele Leute“ den Nachmittag zu einem großartigen Erlebnis machten. Sogar beim Aufbau sei dem Jugendteam große Unterstützung widerfahren. „Ich bin total happy“, blickte die junge Frau ins große Rund. Eine Neuauflage werde es wohl im kommenden Jahr geben.

Und trotzdem machte sich bei den Fahrern ein wenig Unmut breit: Die Skateranlage ist merklich in die Jahre gekommen. Der Belag lasse zu wünschen übrig. Auch die Übergänge an den Hindernissen seien sehr kantig. „Da bleibste schnell mal hängen“, sagte beispielsweise Eric Unverricht (21) aus Staupitz. Er kennt die Anlage aus dem Effeff, kennt ihre Macken und weiß, dass sich viele Fahrer neue Hindernisse wünschen. So etwa diverse Treppenelemente, auf denen man rutschen – oder grinden – könne. Solche Elemente hatte das Heizhaus aus Leipzig mit nach Torgau gebracht. Zudem hatte die Truppe noch BMX-Räder, Scooter, Skateboards und Helme dabei, damit sich auch wirklich jeder einmal ausprobieren konnte. „Helm sowie Ellenbogen- und Knieschützer sind vor allem für Anfänger Pflicht“, sagte Jesper Holtmann vom Heizhaus. Darüberhinaus könne der Sport richtig ins Geld gehen. So müsse man beispielsweise für ein gutes Skateboard ab 150 Euro kalkulieren. Der Preis für ein gutes BMX-Rad gehe bei 400 Euro los – Reparaturen noch nicht eingerechnet. Auch Holtmann gefiel der Ausflug von der Messestadt an die Elbe. „Einfach cool, so viele neue Leute kennenzulernen“, meinte er zufrieden.