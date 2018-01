MOCKREHNA Heiße Verwechslungen Schönaer Knutfest-Nachlese / Was Wehrleiter Böhm noch anzumerken hat mehr…

BELGERN-SCHILDAU Nächster Masten, nächster Ärger Nach dem Ärger rund um die Neußener Feuerwehr-Sirene sorgt nun ein zweiter – schon stehender Mast – für Diskussionen im Belgern-Schildauer Stadtrat … mehr…

OSTELBIEN Landrat wird Bürgerbus-Fahrer Chef der Kreisbehörde übernimmt für einen Vormittag den Dienst in der Gemeinde Arzberg. mehr…

TORGAU Für frischen Wind Angelika Angelroth ist neue Leiterin der Torgauer Osteoporose-Selbsthilfegruppe mehr…

TORGAU Jungfernfahrt auf dem "Narrenschiff" Torgauer Kanuten werben für Familienfreizeit mit nagelneuem Fünfer-Kanadier / „Grogfahrer“ wurden bestens versorgt mehr…

BELGERN-SCHILDAU Wie große Wattebäusche - Einblicke ins Taubenzüchter-Leben Sie sind elegant, weich und bei Rückenwind 120 km/h schnell: Brieftauben. Andreas Behlke aus Sitzenroda betreut 160 dieser Vögel. Die TZ war bei dem passionierten Züchter zu Besuch. mehr…

MOCKREHNA Toter Schwan ruft Veterinäramt auf den Plan Am Wochenende entdeckte ein TZ-Leser einen toten Schwan auf dem Klitzschener Pfarrteich schwimmen. Um einen erneuten Ausbruch der Vogelgrippe vorzubeugen wurde das Veterinäramt verständigt. mehr…

OSTELBIEN Einblicke in die bunte Welt der Schule erhalten Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag an der Beilroder Oberschule mit reichlich Resonanz auch von der anderen Elbseite mehr…

Mit 1,58 Promille unterwegs Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr einen Autofahrer auf der Kirchstraße. mehr…

Hund beißt Mann ins Gesäß Ein 41-jähriger Mann fuhr am Sonntag gegen 12.15 Uhr mit seiner vier Jahre alten Tochter zur „Alten Werdauer Straße“, stellte sein Fahrzeug ab und ging dann mit der Tochter auf einem Weg spazieren. mehr…

SVR-Sieben wirkte lange Zeit nervös Handball. Eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle erwartete die Zuschauer des Kreisklassenspiels SV Roland Belgern II gegen den Leipziger SV Südwest II. Führung, Ausgleich, Rückstand, hier war alles mit dabei. mehr…

Ein 0:2 noch gedreht Volleyball. Der TSV 1862 Schildau trat am Wochenende in der Bezirksliga gegen den SV Tresenwald Machern an. Die Schildauerinnen liefen dem Gegner lange hinterher, holten sich am Ende dann aber den Sieg. mehr…

SSV-Teams lösen Ticket für Bezirksmeisterschaft Kegelsport. Bei den diesjährigen Vereinsmannschaftsmeisterschaften des Keglerverbandes Nordsachsen waren unter anderem Mannschaften des SSV Torgau und des LSG Löbnitz mit am Start. mehr…

Und der zweite folgt sogleich Tischtennis. Nach dem gelungenen Rückrundenstart inklusive Sieg im ersten Spiel der Platzierungsrunde konnten die Spieler des SSV 1952 Torgau in Kühren an das gute Ergebnis anknüpfen, was ihnen prima gelang. mehr…

Aktuelle Sportnews vom 16. Januar Kurznachrichten. Alle sportlichen Kurnachrichten vom 15. Januar auf einen Blick. Alle wichtigen Infos aus den Sportarten Fußball, Tischtennis & Gesundheitssport. mehr…

Nachbarn mit Herz 2017 Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen. mehr…

Torgauer Stadtzeitung Liebe Torgauerinnen und Torgauer, das Jahr 2018 ist schon wenige Tage alt. Ich wünsche Ihnen, dass das neue Jahr ein gesundes und glückliches Jahr wird, auch den einen oder anderen Erfolg wünsche ich Ihnen – sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, und nicht zuletzt ebenso im Ehrenamt. mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

