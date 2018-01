So gemütlich können Weihnachtsbäume "verglühen"

Dautzschen/Großtreben/Last. Der Umwelt und sich selbst zuliebe waren die Kameraden der Feuerwehr sowie zahlreiche Einwohner vergangenes Wochenende mit einer besonderen Aktion beschäftigt, dem „Weihnachtsbaum-Verglühen“.

Begonnen hatten die Vorarbeiten bereits am frühen Samstagvormittag, als einige Floriansjünger in Dautzschen, Großtreben und auf der Last von Haus zu Haus fuhren, um die ausgedienten Weihnachtsbäume abzuholen und auf die Deponie nach Döhlen zu fahren.



„Wir machen einen Sammeltransport, damit nicht jeder mit seinem Auto dorthin fahren muss“, erläutert Thomas Bolde, als der Weihnachtsbaum-Entsorgungstrupp im Bereich der Großtrebener Bushaltestelle hielt. Mit dabei war auch der kleine Jannik, und das aus gutem Grund: Die Münzen, die die Einwohner für diesen Service sehr gern spenden, kommen am Ende der Jugendfeuerwehr zugute.



Und: Weil alles so gut geklappt hatte und mindestens 80 Bäume eingesammelt und entsorgt werden konnten, traf man sich am Nachmittag, wie in den Vorjahren auch, am Feuerwehrgerätehaus. Dort wurde dann der wirklich allerletzte Weihnachtsbaum in geselliger Runde den Flammen preisgegeben, was von den Einwohnern der drei Orte mit entsprechenden Getränken begleitet wurde. Die Erwachsenen prosteten sich mit gehaltvollem Glühwein einander zu, die Kinder mit Punsch, und alle sind zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr noch viele Anlässe für gemeinsame Feste geben wird.