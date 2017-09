So ist das Landleben in Loßwig

Da steht sie nun, die Loßwiger Baude. Vormals im Torgauer Stadtrat lächelnd als „Großbaustelle“ bezeichnet. Aus lettischer Fichte per Computer auf den Millimeter genau zugeschnitten. Rundum der Stolz von Ortsvorsteher Wolfgang Raschke und seinen Mitstreitern. Seit November 2016 wurde daran gearbeitet. Im Juni 2017 folgte im Zusammenhang mit der Freude über das endlich elektrifizierte Kirchengeläut eine Einweihungsparty am Sportplatz. Noch sind die Arbeiten nicht ganz abgeschlossen. Die Verkabelung verlangt nach Aufmerksamkeit. Fachmann Frank Lindner kümmert sich darum. Ehrenamtlich versteht sich.

Die neue Blockhütte

Das Schmuckstück soll vielfältig genutzt werden. Entsprechende Ideen dazu bestehen im Ortschaftsrat. Raschke scheint zufrieden. Oder doch nicht? Ist nun Loßwig dadurch attraktiver geworden? Der zum Jahreswechsel 2008/09 nach Torgau eingemeindete Ort war zuvor Bestandteil der Gemeinde Pflückuff. Damals stand die Frage, wohin sich orientiert werden solle – zum eher ländlich geprägten Belgern oder eben nach Torgau. Die Frage sollte zum Politikum werden. Raschke wollte auf jeden Fall nach Torgau. Mit seinem Mitbewerber Wolfgang Ryll focht er zuvor im Bürgermeisterwahlkampf deswegen harte Gefechte. Unterstützung erhielt Raschke, der im Februar 65 Jahre alt wird, durch ein breites Bürgerbündnis, welches von Hans-Christoph Sens ins Leben gerufen wurde.

Gemeinsam kämpfte man für den Anschluss ans Urbane – Raschke spricht heute, ohne dies selbst werten zu wollen, von der Eingliederung in eine gewisse Anonymität. Torgau habe eben viele Ortsteile. Nicht jeder könne ein „Nabel“ sein.

Und trotzdem, in Loßwig hat sich nach Meinung Raschkes seitdem viel getan (siehe dazu nebenstehende Übersicht). Die Zufriedenheit der Einwohner sei spürbar. Loßwig verfüge über eine aktive Kirchgemeinde, einen Land-, Kultur- und Sportverein, den Faschingsclub, eine sehr aktive Seniorengruppe sowie eine Frauen-Sportgruppe. Und natürlich: Da ist auch noch die Feuerwehr, ohne die in Loßwig nichts läuft. Unumwunden gibt Raschke zu: „Eine Feuerwehr auf dem Lande ist nicht nur zur Brandbekämpfung da.“

Somit dürfte der kleine Ort als typisches Beispiel für das Leben auf dem Lande stehen. Ohne viel Tamtam, ohne groß in der Öffentlichkeit zu stehen. Eine Teilnahme an Dorfwettbewerben wird es hier wohl so schnell nicht geben. „Wir sind eben nicht Langenreichenbach“, sagt Wolfgang Raschke. Die Loßwiger Vereinslandschaft sei nicht so ausgeprägt und biete dennoch ausreichend Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Mit dem „Oktoberfest“ (Programm siehe heutige Freizeitseite) steht an diesem Wochenende traditionell der Höhepunkt des Dorflebens an.

Natürlich werden dann alle Vereine und Gruppen mit von der Partie sein. Gemeinsam zu feiern bedeutet Kontaktpflege. Und das geht auch (fast) ohne das „ganz großes Geld“. Das gebe es von der Torgauer Kämmerei ohnehin nicht, meint Raschke. Eminent wichtig zur Ausrichtung der Festlichkeit seien die Sponsoren. Darunter befänden sich dem Ort verbundene, alljährlich spendende Firmen und Einzelpersonen.

Bezüglich der Sichtweise zum „ganz großen Geld“ steht der Loßwiger Ortsvorsteher übrigens nicht allein da. Auch aus Beckwitz oder beispielsweise Melpitz sind immer wieder derartige Töne zu hören. Es ist eine Art Murren, weniger ein Klagen. Raschke glaubt, dass es im Falle eines Anschlusses an Belgern ganz anders um Loßwig bestellt wäre, schlechter nämlich. Und das will schon was heißen: Immerhin hat der Ort auch so seit 2008 einen massiven Einwohnerrückgang zu verzeichnen. Wieder so etwas Typisches für ländlich geprägte Ortschaften in der Region.

Waren es 2008 noch 536 Einwohner, bewohnen den Ort derzeit weniger als 480. Und die müssen mit den vorhandenen infrastrukturellen Einschränkungen zurechtkommen. Vielfach wird zur Arbeit gependelt, denn Arbeitsplätze im Ort sind dünn gesät. Es gibt einen Malermeister, ein Unternehmen für Grün- und Forsttechnik, einen Dachdecker, ein Planungsbüro, eine Hausmeisterunternehmung, einen Tischler, ein ortsansässiges Landwirtschaftsunternehmen sowie eine Akustik- und Trockenbau GmbH. Zudem werden in Loßwig Jungen und Mädchen der „Bären-Kinder-Gruppe“ betreut – eine Tagesgruppe für Kinder, die unter anderem aus psychosozial belasteten familiären Situationen stammen.

Eine Einkaufsstätte gibt es in dem Ort schon längst nicht mehr. Das ehemalige Konsumgebäude verkam nach der Wende auf Grund eines Nachbarschaftsstreits zu einer Bauruine – fast das einzige unansehnliche Objekt in Loßwig. Die unmittelbare Nähe zum Mittelzentrum Torgau bringt es mit sich, dass es in Loßwig trotzdem eine rege Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten gibt. Doch Bauland ist hier Mangelware. Der Ortsvorsteher würde es sehr begrüßen, wenn sich junge Familien ansässig machen könnten, dem Abwärtstrend der Bevölkerungsentwicklung so entgegengesteuert werden kann. Von dem Vorhaben, den Ortsteil Hellern über die Bundesstraße hinaus in Richtung Loßwig zu erweitern (wie ursprünglich angedacht und geplant), hat er sich verabschiedet.

Die Bauruine des alten Konsums

Umweltrechtliche Bedenken stünden dem entgegen. Der Blick auf die majestätische Silhouette des Torgauer Renaissanceschlosses und die tolle Radwegeanbindung helfen da auch nicht viel. Es mangele einfach an Infrastruktur. Ein Umstand, dessen Ursachen in der Wendezeit zu suchen seien. Man habe es einfach verschlafen, die zu dieser Zeit reichlich vorhandenen Fördertöpfe anzuzapfen. Raschke verweist hierbei auf ländliche Kommunen in Brandenburg, die bei der Beantragung nicht so zaghaft agiert hätten.

Nun hat man es aber nicht nur in Loßwig mit einem Abwärtstrend in der demografischen Entwicklung zu tun. Kaum verfügbares, gegebenenfalls hochpreisiges, Bauland, wenig regional vorhandene Arbeitsplätze, fehlende Infrastruktur, teilweise geringe Einkommen – Raschke könne jene jungen Menschen verstehen, die es in andere Gegenden ziehe, zumal auch der öffentliche Personennahverkehr vergleichsweise teuer sei und noch dazu unterschiedliche Beförderungsmodalitäten im Dreiländereck herrschen.

Stichwort Fehlen: Mit dem Schließen der örtlichen Gaststätte sowie des nur einen Katzensprung weit entfernten Torgauer „Sanssouci“ werde es den Bürgern Loßwigs erschwert, entsprechende Räumlichkeiten zum Feiern zu finden. Der Ortsvorsteher wünscht sich – wie viele Ortsansässige auch –, dass hierfür eine Lösung gefunden wird. Entsprechende Gespräche erfolgten bereits innerhalb des Ortschaftsrats, mit derTorgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth sowie mit der örtlichen Feuerwehr.

Der geschlossene Gasthof.

Seit dem 1. Januar 2009 in Loßwig getätigte Investitionen

(keine vollständige Auflistung):

01. Erneuerung zweier Kinderspielplätze (Gesamtkosten von ca. 42 000 Euro)

02. Ausbau Freizeitstätte am Sportplatz (Nutzung als Freizeitfläche: Kegeln, Schach…)

03. Instandsetzung Schiffmühlenweg

04. Ausbau Verbindungsweg Hellern-Gänsering

05. Renovierung / Austausch Mobiliar ehem. Gemeinderaum (Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Raumnutzer, z.B. Ortschaftsrat)

06. Ersatzpflanzung von Bäumen „Unter den Linden“ und „Am Sportplatzweg“

07. Ballfangnetz und Tornetze Sportplatz (Aufatmen der Anwohner – keine „Belästigung“ mehr durch fehlgeleitete Bälle)

08. Erneuerung Beleuchtung am Sportplatz (bessere Ausleuchtung, energiesparende Leuchtmittel)

09. Errichtung einer Übungsfläche für die Feuerwehr (Nutzung durch Torgauer Wehren, Übungsstrecke für Nachwuchs, Vorbereitung vor Wettkämpfen)

10. Erneuerung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

11. Materielle Zuwendung für Nebengebäude auf Friedhof

12. Ausbau Querweg (Verbesserung für Zufahrt durch Anwohner)

13. Sanierung Kriegerdenkmal

14. Errichtung einer Wander-Schutzhütte am Radweg

15. Ersatz der Alu-Hütte durch Holzbau und Errichtung Grillplatz (am Sportplatz)



Geplante Maßnahmen bis 2018:

• Instandsetzung Sportplatzweg

• Straßenbelagsausbesserung im unteren Dorf u.a.