So lebendig kann "Museum" sein

Torgau. Nur für eineinhalb Stunden wollten Renate und Reinhold Schulze aus Fulda am Sonntag in Torgau bleiben. Doch irgendwann am Nachmittag, auf dem Weg von der Katharina-Luther-Stube zum Spalatinhaus, blicken sie auf die Uhr und staunen:

„Wir sind schon fünf Stunden hier!“ Das Ehepaar war seit 14 Tagen mit dem Wohnmobil auf Tour, zuletzt im Spreewald. Beide erfüllen sich den gemeinsamen Wunsch, quer durch Deutschland die Spuren der Reformation zu erkunden.

Das thüringische Eisenach und Mühlhausen waren erste Etappenorte. Der Zwischenstopp in Torgau bei bestem Frühlingswetter wird für sie zum vorläufigen Höhepunkt: „Faszinierend und überaus spannend. Uns gefällt sehr, wie hier Geschichte aufgearbeitet wird“, loben sie.

„Spurensuche – Mut zur Verantwortung“ – dem diesjährigen Motto des Internationalen Museumstages hat sich die Elbestadt vielschichtig gestellt. Schon im Vorfeld wurde die Sonderausstellung „Graben für den Frieden? – Bausoldaten in der DDR“ eröffnet (TZ berichtete). Werner Möller hatte vor einigen Tagen im Internet davon gelesen und auf dem Weg von Mecklenburg-Vorpommern nach München in Richtung Torgau abgebogen: „Mein bester Freund war ,Bausoldat‘. Das hat ihn gebrochen. Er wollte Theologie studieren.“ Der 63-Jährige spricht stockend, kämpft mit den Tränen, als er im Schlosshof bei einer Tasse Kaffee sitzend davon erzählt. Wenige Meter entfernt spielen Kinder.

Ein kleiner Junge baut sich am Stand von „Spiel-Holz“ aus Seehausen ein Schwert aus weichem Fichtenholz. Werner Möller deutet hinüber und kommentiert: „Kinderspiele! Wir müssen nur aufpassen, dass sie sich nicht ins Gegenteil verkehren.“ Das ist auch die Intention von Firmeninhaber Thomas Rülicke: „Die wahren Ritter waren gute Menschen, die nur zur Verteidigung der Armen und Schwachen das Schwert erhoben haben“, sagt er zu Otto. Der kleine Mann nickt – und wird selbst zum Ritter „geschlagen“. Dann stiefelt er mit seiner Familie stolz von dannen. Die meisten Kinder wollen übrigens nicht Ritter werden, sondern Holz-Schmetterlinge gestalten. Am Kreativtisch der JVA ist das Flechten von Körben sehr beliebt.

Für spaßige Momente sorgt das „Mäuseroulette“ mit „Groupie“ Karsten Wollny aus Beilrode. Er warnt augenzwinkernd davor, auf den weißen Mäuserich „böser Ralph“ zu setzen: „Der besitzt Puddingpulver-Minen und will Kinder füttern, bis sie dick werden.“ Die Mitspieler spinnen die Mäusegeschichten weiter. Das regt auf wunderbare Weise die Phantasie an.

So ein Ambiente gefällt den Spielleuten der „Erfurter Camerata“, die im historischen Gewand erst auf dem Schlosshof und später am Stadtmuseum Lieder der Reformationszeit vortragen. Dort drücken kleine und große Besucher auch den hölzernen und plüschigen Helden von Pandels Marionettentheater die Daumen, während Gerlinde und Frank Bittig aus Roitzsch zeigen, wie Rohwolle zum gleichmäßigen Faden gesponnen wird. Von diesem traditionellen Handwerk hat sich Bärbel Mauer regelrecht „umgarnen“ lassen. Sie bringt sogar ihr eigenes Spinnrad mit: „Es ist defekt“, bedeutet sie. Die Bittigs reparieren es nicht nur, sondern vermitteln ihr zahlreiche Tipps für die heimische Spinnerei.

Im Schlosshof freuen sich Ingrid Kühne und Hanne Klug von der Leipziger Klöppelgruppe über viele „Schultergucker“. Beide klöppeln um die Wette und beteuern, dass das „Kreuzen, Drehen, Kreuzen“ gar nicht so schwierig sei.

Das Konzert zur Ausstellungseröffnung „Klang und Glaube“ hat Freunde der Kirchenmusik zu 16 Uhr in die Schlosskirche geholt. „Hier spielen und singen Hochkaräter“, so bekunden Gretel Töpfer und Eckhard Kiesling aus Greiz. Beide sind privat und beruflich der Musik eng verbunden.

Auch wenn einige Plätze im Kirchenschiff zum Bedauern von Kantor Ekkehard Saretz frei bleiben, bieten „Musica Fiata Köln“ sowie Franz Fitzthum (Diskan), Tobias Hunger, Georg Poplutz (Tenor) und Wolf Matthias Friedrich (Bass) ein einzigartiges Hörerlebnis. Zum Auftakt erklingt die siebenstimmige Vertonung des „Psalmus CXVIII Beati immaculati á 7“, geschrieben vom Torgauer Reformationskantor Johann Walter. Das Stück wurde am 5. Oktober 1544 zur Einweihung des weltweit ersten evangelischen Kirchenneubaus im Schloss Hartenfels in Anwesenheit von Luther uraufgeführt. 473 Jahre später schwärmt Ekkehard Saretz nach Konzertende: „Großartig! Wir hatten die besten Musiker hier, die es dafür in Deutschland gibt!“

Solche und andere Begegnungen haben den Internationalen Museumstag in Torgau nachhaltig zum Klingen gebracht. Museumsleiterin Cornelia König resümiert: „Von 10 Uhr an, als das Spalatinhaus feierlich eröffnet wurde, bis gegen 18 Uhr waren sämtliche Einrichtungen auf dem Museumspfad gut besucht. Wie viele Gäste gekommen sind, kann ich gar nicht genau sagen, es waren Tausende.“ Die Organisatoren von Stadt und Kirche konnten dabei auf die Unterstützung vieler freiwilliger Helfer vertrauen.

Um 18 Uhr war aber noch lange nicht Schluss: Gemeinsam mit anderen Wagemutigen begaben sich Tim Fiedler und Thomas Kaden in die Unterwelt ihrer Heimatstadt. Dazu gab es Käsestangen, Bier oder Kellerbrause als Wegzehrung.