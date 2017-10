So nah, dass es weh tun kann

Adrians Mutter (Verena Altenberger) kämpft. Sie kämpft gegen die Welt vor dem Fenster, gegen die Angst um ihren kleinen Sohn (Jeremy Miliker), und vor allem kämpft sie gegen die Sucht. Wenn man nur das von ihr weiß, könnte man leicht von einer Überforderten sprechen, von einem Junkie, gefangen im Körper einer jungen Mutter. Doch Helga ist für Adrian so viel mehr, und sie baut mit ihm und für ihn eine abenteuerliche Welt jenseits des Schreckens, den ihr Heroinmissbrauch Erwachsenen einjagen würde. Was mit ihr und ihren Freunden, die im Leben von Mutter und Sohn ein und aus gehen, mal mehr mal weniger zurechnungsfähig, passiert, weiß sie in fantasievolle Geschichten zu verpacken, mit denen ein Kind sich aufgehoben, auserwählt und immer gut unterhalten fühlt – aber selten allein. Dass sie ihn verlieren kann, wenn das Verlangen nicht unter Kontrolle zu bringen ist, ist für Helga der schlimmste aller Gedanken. Seine Mutter zu entbehren, mit all ihren Schwächen, aber auch mit all der Schönheit, all dem Spiel und der Zauberei, die sie als Schutz für ihn beschwört, wäre für Adrian hingegen der Verlust der besten aller Welten.

Am Donnerstag, den 5. Oktober war Regisseur Adrian Goiginger (26) mit seinem Erstlingswerk, dem gefeierten Drama „Die beste aller Welten“ im Kinosaal des KAP zu Gast. Während die Zuschauer sich den bereits vielfach preisgekrönten Film ansahen, sprach TZ mit dem noch jungen Filmemacher über seine Arbeit, seine Geschichten und seine Verbindung zu Torgau.

TZ: Herr Goiginger, Sie sind gebürtiger Österreicher, kennen sich hier aber gut aus.

Adrian Goiginger: Ja, das liegt daran, dass meine Frau von hier stammt und wir zu wichtigen Feiertagen deshalb auch mal nach Torgau kommen.

Dann ist es kein Zufall, dass die Kinotour Sie auch ins KAP führte. Wie lange sind Sie jetzt mit Ihrem Debut unterwegs?

Durch Deutschland touren wir seit dem 25. September und der letzte Termin findet am 8. Oktober statt. Aber danach wird es bald schon wieder weitergehen mit dem Reisen, denn es stehen Filmfestivals in den USA, auf Malta und in Prag an.



Hätten Sie mit diesem großen Erfolg gleich beim ersten Film gerechnet? Immerhin haben Sie bereits Trophäen bei der Berlinale, der Diagonale und verschiedenen Filmfestspielen ergattert.

Nein, niemals! Aber das macht es für den zweiten, dritten und die folgenden Filme leichter, Investoren und Förderer zu überzeugen. Das ist nämlich für mich persönlich die weniger erhellende Arbeit. Aber es hat sich gelohnt!

Ihr Thema ist kein leichtes, der Film berührt vor allem durch den Zwiespalt, in dem sich Protagonistin Helga befindet und der den Zuschauer auch ein bisschen in die Not bringt, seine möglicherweise durch Vorurteile geprägte Haltung gegenüber Suchtkranken zu überprüfen.

Der Film basiert nicht nur auf einer wahren Geschichte, sondern ist ja auch tatsächlich autobiografisch. Diese Erzählweise und die Nähe, die wir dadurch einmal zwischen Mutter und Sohn und natürlich den Filmcharakteren und den Zuschauern erreichen können, ist manchmal auch schmerzhaft. Aber in jedem Fall ist es ein berührendes Verhältnis zwischen den Beiden, und dass das nicht nur ich als „wahrer Sohn“ sage, sondern viele Kinobesucher es genauso erleben, ist ein wunderbares Kompliment. Es geht eben nicht einfach darum, eine Drogengeschichte zu zeigen, sondern die Ambivalenz der Sucht innerhalb einer Familie darzustellen.

Wie hat Ihre Familie denn darauf reagiert?

Im Großen und Ganzen positiv, aber für meine Großmutter war es schwer, meine inzwischen verstorbene Mutter als Figur auf der Leinwand zu sehen und ihr Leiden und ihre Zweifel genauso wie ihre Liebe und den Anspruch an sich selbst, eine gute Mutter zu sein, nachzufühlen. Sie hat ihn sich auch nicht am Stück anschauen können.

Und wie ist es für Sie, so etwas persönliches zu verarbeiten?

Das Persönlichste daran war wirklich das Drehbuch zu schreiben. Der Rest ist eher Arbeit. Beim Casting zum Beispiel gehe ich nach ganz normalen Kriterien. Wie setzt der Schauspieler die Rolle um? Wie wirkt er im Dialog und im Stillen? Da habe ich mehr mit den Augen potenzieller Zuschauer gesucht, als unter der Maßgabe, „meine Mutter“ zu besetzen.

Respekt dafür, dass Sie das so gut voneinander trennen können!

Ja, das ist eine Einstellungssache. Grundsätzlich geht es mir darum, einen guten Film zu machen, der emotional berührt, nicht weil, sondern obwohl es „mein Film“ ist. Denn als „meinen“ sehe ich ihn gar nicht an, er ist für alle da, die ihn sich ansehen möchten. Da bin ich Idealist.

Worum wird es im nächsten Film denn gehen?

Ich schreibe gerade an einem Drehbuch über die Geschichte meines Urgroßvaters, der als Kind in der Zwischenkriegszeit viel erlebt hat.

Wieder ein sehr nahes, Ihrem Stammbaum entlehntes Thema...

Solche Geschichten möchte ich einfach zeigen, dafür brenne ich. Ich könnte auch für etwas anderes so leidenschaftlich arbeiten und werde das bestimmt auch, wenn mir ein entsprechender Stoff unterkommt. Aber man muss eben auch in dieser Branche priorisieren, sonst verzettelt man sich. Lieber mache ich nur alle drei Jahre einen Film, von dem ich überzeugt bin, ohne reich zu werden.

Welchen technischen Anspruch haben Sie als studierter Filmemacher?

Die Erzählung, das Flair, die Emotionalität – das ist mir wichtiger, als die Technik. Ich glaube, es gibt zwei Typen von Filmern: die einen sind Handwerker, die könnten alles machen, jedes Genre, jede Art Film und Fernsehen und die stellen auch einen entsprechend anderen Anspruch an ihre Arbeit. Ich gehöre zu den anderen. Für mich ist es eine Erfüllung, so nah wie möglich an den Zuschauer ran zu kommen über das Erzählte. Mir ist die Stimmung wichtig, und die hat oft eben auch mit Imperfektion zu tun, mit Unvollkommenheit und Fehlern.

Worauf freuen Sie sich jetzt gerade besonders?

Auf meine kleine Tochter! Sie und meine Frau warten zuhause, während ich länger unterwegs bin, und das ist wirklich das Schlimmste an der Arbeit, aber wir telefonieren nachher, das tröstet etwas über die Entfernung hinweg.

Dann sehen wir Sie vielleicht das nächste Mal als Privatmensch durch die Stadt spazieren?

Wenn wir die Familie besuchen, sogar sehr wahrscheinlich!