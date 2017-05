So wird hier die Pflege koordiniert

Nordsachsen. „Das Wichtigste daran ist jetzt, dass wir die ganze Sache bekannt machen. Wenn nicht einmal wir es kennen, wie sollen dann die Leute davon wissen.“ Wovon Heiko Wittig hier im Sozial- und Gesundheitsausschuss spricht, ist die Pflegekoordination des Landkreises Nordsachsen. Diese besteht in ihrer jetzigen Form bereits seit dem Jahr 2016. Um aber die auch die Allgemeinheit über das Angebot des Landkreises zu informieren, war die Pflegekoordinatorin des Landkreises Nordsachsen, Carolin Scheffler, in der vergangenen Woche zu Gast im Ausschuss und präsentierte den Mitgliedern das Konzept der Pflegekoordination innerhalb eines kurzen Vortrages, unterteilt in drei Aufgabenfelder: Umsetzung, Hintergründe und Aufgabenfelder.



Seit April 2016 ist Carolin Scheffler als Pflegekoordinatorin des Landkreises Nordsachsen tätig, einen Monat später bekam sie von Manuela Dachsel Unterstützung. Die Stelle ist an die Sozialplanung des Landkreises angebunden und wird zudem zu 50 Prozent vom Freistaat Sachsen bezuschusst. Ursprünglich wurde die Idee einer vernetzten Pflegeberatung innerhalb der Arbeitsgruppe Sozialplanung für Senioren verfolgt, welche im Jahre 2009 ins Leben gerufen wurde. Aus einem der 11 Handlungsfelder dem Bereich der Pflege - des „Seniorenbezogenen Gesamtkonzeptes des Landkreises Nordsachsen“ entwickelte sich 2016 dann das Beratungsangebot „Pflegekoordination“, welche seitdem tätig ist.



Kooperationspartner sind zahlreiche Behörden und Institutionen, die teilweise auch nur am Rande mit der Pflege etwas zu tun haben, jedoch trotzdem ihren Teil beitragen möchten. So arbeiten unter anderem das Sozialamt und das Straßenverkehrsamt genauso mit der Pflegekoordination zusammen wie zum Beispiel auch die Kreisärztekammer Nordsachsen oder verschiedene Pflegekassen. Koordiniert wird alles in mehreren Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, bei denen es sich zum Beispiel um die Themen Demenz, Mobilität, Wohnen im Alter oder Übergangsmanagement handelt.



In ihrem eigentlichen Sinne hat die Pflegekoordination insgesamt fünf Aufgabenfelder zu erfüllen. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geht es in erster Linie darum, den Bekanntheitsgrad der Pflegekoordination weiter zu steigern. Dies soll durch die Organisation von Projekten oder Infoveranstaltungen geschehen und hat bereits in der Vergangenheit Früchte getragen. So konnte die Zahl der Projektträger der Pflegekoordination im Jahr 2017 von fünf auf sieben erhöht werden und auch die Anzahl der Projekte für Alltagsbegleiter erhöhte sich.



Ebenfalls ein wichtiges Aufgabenfeld ist der weitere Ausbau des sogenannten Geoportals. Dieses kann im Internet von jedermann abgerufen werden und hält zahlreiche Informationen rund um die Pflege bereit. Zur besseren Darstellung sind die Informationen auf einer interaktiven Karte veranschaulicht worden. So können zum Beispiel blitzschnell passende Einrichtungen gefunden werden. Kombiniert wird das Ganze mit der Pflegenetzdatenbank des Freistaates Sachsen, welche im zweiten Quartal 2017 mit einer neuen Version an den Start gehen soll.



Darüber hinaus ist ein Auftrag der Pflegekoordination die Pflegeanalyse im Landkreis Nordsachsen. Mittels dieser werden konkrete Daten aus verschiedenen Pflegeeinrichtungen gesammelt und ausgewertet. Darüber hinaus gehören noch die Beratung und Vermittlung sowie die Unterstützung beim Aufbau niederschwelliger Angebote zu den Aufgabenfeldern der Pflegekoordinatorin. Letztere kümmert sich unter anderem darum, Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln zu geben oder beim Auf- und Ausbau von Strukturen zur Hilfe und Teilhabe in den Kommunen zu unterstützen.