Sogar schon Material für die Audi-Teststrecke in Shanghai geliefert

In dem kleinen Dorf Zwethau vor den Toren Torgau eröffneten sie einen Fliesenfachhandel für Endverbraucher und Profis. Erstes Domizil war ein kleines Nebengelass. Heute kaum vorstellbar, wenn man sich das aktuelle Unternehmen betrachtet. Als Einzelfirma gestartet, wurde der Betrieb 1993 in eine GmbH umgewandelt. Längst war der Platz viel zu eng geworden. Ein Neubau entstand unmittelbar an der Bundesstraße, für die Kunden gut erreichbar und Platz bietend für eine umfangreiche Ausstellung. Auch ein Großhandel kam dazu. Da wurde kräftig investiert. Das zahlte sich aus, denn die Gramers erarbeiteten sich einen immer größer werdenden Kundenstamm, der sowohl Privatleute als auch Fliesenleger-Fachfirmen umfasst. Fachkompetenz, höchste Quailtät und Zuverlässigkeit bildeten die Basis. „An dieser Stelle ist es uns ein echtes Bedürfnis, uns für die jahrelange Treue und die vertauensvolle Zusammenarbeit mit den vielen Firmen hier aus der Region zu bedanken“, erklärte Geschäftsführerin Petra Gramer.

Niederlassungen gegründet

Basierend auf dem positiven Trend gab es Überlegungen zur Expansion im mitteldeutschen Raum. Im Jahr 2007 wurde daraus Realität. In Dessau eröffnete die erste Niederlassung. Vier Jahre später, seit September 2011 ist die Gramer GmbH mit einem Standort in Halle/S. vertreten. „Ja und schließlich gelang es uns, in Leipzig ein geeignetes Objekt für eine Niederlassung zu finden. Die konnten wir im August 2015 eröffnen“, berichtet Petra Gramer, Geschäftsführerin der gleichnamigen GmbH. Seither erfolgt dort ein kontinuierlicher Ausbau. Bei all dem unternehmerischen Engagement wird der eigentliche Gründungssitz in Zwethau nicht vergessen. Hier findet man attraktiv präsentiert die neuesten Trends und Materialen in dem Bereich Fliesen und Naturstein. Darüber hinaus beweisen Gestaltungsbeispiele, wie kreativ damit umgegangen werden kann. Geschultes Fachpersonal steht beratend zur Seite.

Apropos Personal. Aus dem einstigen Zwei-Mann-Betrieb ist heute eine anerkannte und geschätzte Fachfirma in Form einer GmbH geworden, die über 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Zum Team der Gramer GmbH gehören Verkaufsberater im Innen- und Außendienst, Mitarbeiter im Lager und im Fuhrpark, Kollegen aus dem Einkauf und der Verwaltung sowie die Geschäftsleitung.

Die zweite Generation

„Zwethau ist unser Heimatort, das Herz der Firma. Daran wird sich auch nichts ändern“, versichert Petra Gramer. Diese Überlegungen spielten auch eine Rolle, als es um die spätere Nachfolgeregelung ging.

Da sind die Würfel bereits gefallen. Seit einigen Jahren sind Sohn Steffen Gramer und Tochter Simone Gramer in die Firma integriert. Die zweite Generation trägt also bereits Mitverantwortung für das Unternehmen. Denn Kontinuität ist Gramers wichtig. Und mit der wachsenden Zahl an Niederlassungen steigt ja auch die Aufgabenvielfalt in der Geschäftsleitung.

Deutschlandweit und im Ausland

Ein wenig Stolz kommt schon auf, wenn man bei der Gramer GmbH einen Blick auf die Baustellen richtet, die sie in den letzten Jahren begleitet hat:

• Flughafen Frankfurt/Main

• RB-Stadion in Leipzig

• AUDI-Teststrecke in Shanghai

• Schwimmhalle Markkleeberg

• Gondwanaland im Zoo Leipzig

• Helios-Klinik Zerbst

• NATO-Konferenzhotel in Garmisch-Partenkirchen

• US-Army-Kasernen in Gräfenwöhr

"Die Sicherung des Unternehmens steht an erster Stelle –

gemeinsam mit unseren Kindern arbeiten wir an der Nachfolgeregelung."