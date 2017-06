Sonderausstellung im Museum begrüßte ihren 1111. Besucher

Sie hatten ihre Runde durch die Sonderausstellung „Die Kunst der Verführung – 150 Jahre Unterwäsche, Dessous und Erotica“ eigentlich schon beendet, da wurden sie noch einmal in den großen Saal des Torgauer Museums gebeten …

Torgau. Nicht schlecht staunten Roswitha und Dr. Reiner Thieme (Marienberg/Erzgebirge) sowie Joachim Plaul (Magdeburg) gestern Vormittag, als plötzlich Museumsleiterin Cornelia König sowie deren Stellvertreterin Kathrin Niese mit einem Blumenstrauß vor ihnen standen.



Ging es doch darum, den 1111. Besucher der Sonderausstellung zu überraschen. Und natürlich ließ man der Dame des Trios, das sich bereits aus der Schulzeit in Altenburg kennt und seit dieser Zeit immer wieder zu gemeinsamen Ausflügen aufbricht, den Vortritt.



Die drei hatten sich diesmal für das Heide Spa in Bad Düben entschieden, von wo aus sie einen Abstecher nach Torgau unternahmen. Neben dem hiesigen Museum sollte sie ihr Weg auch ins neueröffnete Spalatinhaus führen. „Für gebürtige Altenburger eine Selbstverständlichkeit“, betonte Dr. Thieme. Hintergrund: Auch Altenburg war als eine der Residenzen der Ernestiner Kurfürsten ein frühes Zentrum der Reformation. Georg Spalatin, der seit 1508 am Torgauer Hof wirkte, ging im Jahre 1525 als Pfarrer und Superintendent nach Altenburg. Dort setzte er den Reformationsgedanken praktisch um.