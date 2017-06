Sonnenschein, Stimmung, coole Musik beim 6. Torgauer City-Nachtlauf

Sage und schreibe 491 Damen, Herren und Jugendliche Läufer aus ganz Nordsachsen und den Nachbarlandkreisen waren gestern in Torgau am Start und nahmen das historische Pflaster der Altstadt unter die Laufsohlen.

Zahlreiche Zuschauer am Streckenrand, die Mitglieder der Drummer-Truppe aus Dommitzsch sowie die Moderatoren Stefan Bräuer und Sven Kaminski heizten den Aktiven wie auch dem Publikum kräftig ein. Beim Sponsorenlauf, mit dem der gestrige Laufabend eingeläutet wurde, spulten 85 Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine Stunde lang Runden ab und sammelten Sponsorengelder für die neue elektronische Zeitmessanlage.

Die eingelaufenen Gelder waren ein großartiger Erfolg wie auch die diesjährige Laufveranstaltung im Herzen Torgaus insgesamt. Beim beliebten Firmenstaffellauf waren insgesamt 33 Frauen-, Mixed- und Männerteams am Start, darunter auch die Feuerwehr Torgau. Die vier Kameraden liefen in „Berufsbekleidung“ und mit einer „Sauerstoffflasche“ auf dem Rücken. Mehr dazu in der Ausgabe am Dienstag.