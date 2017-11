Sonntag fiel dem Sturm zum Opfer

Motorsport. Das Team um Vereinschef Ralf Hampicke wird nun erst einmal Luft holen, sich ausruhen von einer langen Saison, bis es dann alsbald schon wieder an die Vorbereitung und Planung für das Renn- und Veranstaltungsjahres 2018 geht.



Waren die Witterungsverhältnissen perfekt, und trugen diese zusammen mit den bestens präparierten Strecken zu idealen Voraussetzungen am Samstag bei, musste der Sonntag abgeblasen werden. Der orkanartige Sturm zwang die Veranstalter und Gastgeber zu der Absage, da die Gesundheit der Fahrer, Zuschauer und Teammitglieder in Gefahr stand.



Der Samstag wurde reichlich und ausgiebig genutzt. Mit über 300 Aktiven war eine Teilnehmerzahl erreicht, die der Veranstalter sich gewünscht hatte. Da Neiden sich wieder zu einem Mekka für den Seitenwagensport entwickeln möchte und mit dem Lauf zur Deutschen Meisterschaft im Mai gute Werbung hatte, waren zum Abschlusstraining 30 Gespann-Teams angereist. Erfreulich für die zahlreichen Zuschauer und Fans war die Tatsache, dass Marko Happich mit seinem Team, der „Altmeister“ der Seitenwagenklasse, gekommen war. Er zeigte bei seinen Trainingsrunden, dass er noch nichts verlernt hat.



Die Strecke war teilweise sehr stark frequentiert, sodass sich der Veranstalter dazu veranlasst sah, eine Teilung zwischen Seitenwagen und Quads sowie Solomaschinen vorzunehmen.

Gerade in der Solo-Klasse nutzten viele das Abschlusstraining, um sich 2017 doch noch einmal auf ihre Maschinen zu schwingen. Zudem hatten die „Jedermänner“ die Gelegenheit mit den Profis über Technik, Zubehör, Fahrstil und Fahrtechnik zu fachsimpel.



Viele alte Bekannte aus den vergangenen Jahren waren am vergangenen Wochenende nach Neiden gekommen, um wieder einmal da zu sein und sie staunten, was sich am Österreicher in den zurückliegenden Jahren alles getan hat.

Nicht nur die Motocross-Strecke wurde ausgiebig genutzt, auch die neue Jugendstrecke. Neben den Cross-Strecken waren überall die Geländespezialisten zu Gange, jeder Hügel musste ausprobiert werden.

Bei der abendlichen MX-Party in der Festhalle ging es heiß her. Sie war der krönende Abschluss des Tages.



Das Training am Sonntag musste aus dem eingangs beschriebenen Grund abgesagt werden. Einen solchen Ausfall aufgrund von unzumutbaren Witterungsbedingungen gab es in Neiden noch nie, doch bei dem schweren Sturm die Strecke zu nutzen, war dem MSC-Vorstand zu riskant, was unisono auch die meisten Teilnehmer so sahen.

