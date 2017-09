Sorge um Verkaufsstelle in Beckwitz

Torgau. Darüber, worauf sich seine Ängste gründen, sprach er in dieser Woche nicht nur mit seinen Ortschaftsräten sondern danach auch mit der Torgauer Zeitung.



TZ: Herr Sachse, was deutet sich da an?

Herbert Sachse: Unsere Verkaufsstelle steht offensichtlich vor der Schließung. Erfahren haben wird dies eher zufällig. Im Internet hatte das Unternehmen das Objekt zum Verkauf gestellt.



Haben Sie darüber schon mit dem Unternehmen gesprochen?

Der Kontakt ist da. Allerdings waren die Informationen bedauerlicherweise doch recht spärlich, wohl auch wegen der Urlaubszeit.



Bekommt Beckwitz in dieser Angelegenheit Rückendeckung von der Stadtverwaltung Torgau?

Die Stadt ist darüber informiert und wollte jetzt, nach Beendigung der Sommerpause der Stadträte, mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Die Oberbürgermeisterin hatte für unser Anliegen ein offenes Ohr.



Was würde die Schließung der Verkaufsstelle für Beckwitz bedeuten?

Darüber möchte ich ehrlich gesagt gar nicht nachdenken. Ich habe noch immer die große Hoffnung, dass es nicht zu einer Schließung kommt. Die Verkaufsstelle ist ein Anlaufpunkt – besonders für die ältere Bevölkerung.



Glauben Sie ernsthaft, dass Verwaltung und Ortschaft das Unternehmen umstimmen können?

Es wird schwer, keine Frage. Am Ende zählen zweifellos nur Zahlen.