Sozialverband mit neuem Vorhaben

Melpitz. Der ehrenamtliche Vorstand um seinen rührigen Vorsitzenden Karl-Heinz Püschel hatte für eine gemütliche Atmosphäre gesorgt. Da der Ortsverbandsvorsitzende von weiter gestiegenen Mitgliederzahlen berichtete und anschließend sein Stellvertreter Holger Schulze einen optimistischen und engagierten Ausblick auf die Aktion „Wir für Sachsen“ geben konnte, stellte sich schnell eine weihnachtlich gelöste Stimmung im Saal ein.



Eines der Hauptziele des Verbandes ist bekanntlich, Menschen mit Handicap zusammenzubringen, deren Rechte zu vertreten und ihnen einen geachteten Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen. Der Beratungsstellenleiter Detlef Meding aus Leipzig berichtete in seinem Beitrag von weiter steigendem Beratungsbedarf, da die Gesetzlage es immer öfter notwendig mache, die Rechte des Einzelnen gerichtlich durchzusetzen. Das soll auch weiterhin eine der Hauptaufgaben des Verbandes bleiben. Künftig wolle man sich aber mehr um die alltäglichen Bedürfnisse seiner Mitglieder kümmern. Holger Schulze erklärte erstmals die Aktion der Sächschischen Staatsregierung „Wir für Sachsen“. Dafür ständen finanzielle Mittel bereit, um diese sich der Ortsverband Torgau beworben hat.



Im Mittelpunkt der Aktion steht die Hilfe und Unterstützung von Bedürftigen jedes Alters bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, aber auch einfach zur Verschönerung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens. Holger Schulze hat bereits vier Mitstreiter gefunden, würde sich aber über weitere personelle und ehrenamtliche Unterstützung freuen. Der stimmungsvolle Höhepunkt des Nachmittags waren wohl zweifellos die Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaften, u.a. für Herbert Lechelt, der bereits auf 25 Jahre Mitgliedschaft zurückblickt. Wer mehr von den Stunden in Melpitz sehen möchte, kann auf der Internetseite des Verbandes www.vdk.de/sachen und dort unter Ortsverband Torgau gern nachschauen.