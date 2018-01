Spaß bis zur letzten Tannenbaum-Nadel

Schöna. Trotz Termin(vor-)verschiebung: Dem Knutfest mangelte es am Samstag keineswegs an Feuernahrung und an Publikum. Sage und schreibe 87 abgeschmückte Weihnachtsbäume brachten die Schönaer mit zum abendlichen Vergnügen. Ortsvorsteher Dietmar Kloß wusste diese Anzahl auf Anhieb zu benennen, als die Redakteurin der Torgauer Zeitung kurz nach 18 Uhr in der illustren Runde die ersten Schnappschüsse mit der Kamera „schoss“. Da loderten die Flammen bereits in stattlicher Höhe, und alle Umstehenden waren bestens versorgt mit Bratwurst, Steak oder gebräuntem Leberkäse, mit Fettbemme, Glühwein, Punsch, Bier und manchem „Klopfer“.



Während ein Teil der Floriansjünger unter Regie von Wehrleiter Roland Böhm das Grillfeuer im Blick hatte, war die andere Hälfte der Crew darauf bedacht, das Knutfeuer als urige Licht- und Wärmequelle so lang wie möglich am Leben zu erhalten. Angesichts des wenige Meter vom Feuer entfernten Berges von abgelegten Weihnachtsbäumen, die allesamt ihre Pflicht und Schuldigkeit während der Feiertage getan hatten, war das auch kein Problem. Kamerad „Pfiffi“ nutzte diesen Platz bei seiner Feuerwache bisweilen sogar zum Ausruhen. So wurde ein Weihnachtsbaum nach dem anderen über mehr als vier Stunden hinweg willkommenes Opfer der Flammen. Bei nur wenigen Grad Celsius über Null hatte diese gesellige Aktion bei den Gästen sehr unterschiedliche Auswirkungen.



Während sich der sechsjährige Jona seines Lebens freute, dass er, dank Knut, an diesem Abend dem Sandmann entkommen war und daher nimmermüde umherhopsten konnte, nutzten einige Einwohner im trauten Miteinander die Gelegenheit, augenzwinkernd den „Buschfunk“ zu schüren. Andere prosteten sich zu, tauschten noch Neujahrswünsche aus oder schenkten (sich) verliebte Blicke – so wie Gerhard Richter an Lebensgefährtin Heidi. Und Kneiper Riek Schumann, der an diesem Abend frei hatte, weil sich die Feuerwehrtruppe fürsorglich um die Verpflegung kümmerte, nutzte die Gunst der Stunde, zog seine Dorit zu sich heran und gab ihr im Schein der Flammen einen heißen Kuss.



Angesichts einer so stimmungsvoll vereinten Dorfgemeinschaft vergaß Dietmar Kloß nicht zu erwähnen, dass dem Abwasserzweckverband „Heidelbach“ zum Gelingen dieses sagenhaft tollen Knutfeuers ein besonderes Dankeschön gebührt. „Man hat uns ein ausrangiertes Kesselteil gesponsert, das wir künftig wunderbar als Feuerschale verwenden können. Früher haben wir das auf dem Erdboden entzündet, was aber dunkle Stellen hinterließ. Mit der Schale darunter ist viel besser“, lobte er – und bekam vielfache Zustimmung. Im absoluten Stimmungshoch wagte der Orts-Chef sogar einen Blick in die Zukunft und prophezeite, dass es zur großen Faschingsfete am 27. Januar nicht minder gemütlich einhergeht. Dann freilich mit Walhalla-Marsch und unzähligen Kostümen. „Dafür sind wir Schönaer bekannt!“, frohlockte er.



Angesichts des weithin leuchtenden Knutfeuers erzählt Wehrleiter Roland Böhm, wie die etwa 30 Zentner schwere Feuerschale nach Schöna kam:

„Wir haben dieses Teil in Audenhain liegen sehen und unserem Ortsvorsteher wissen lassen, dass wir es ganz gut als Feuerschale nutzen könnten – für das Knutfest und auch für unser Osterfeuer. Dietmar Kloß hat sich daraufhin mit dem AZV Heidelbach in Verbindung gesetzt. Der kam uns auf unseren Wunsch hin sehr entgegen. Gerhard Richter und ich, wir haben die Schale mit Traktor und Hänger nach Schöna geholt, und wie alle sehen können, war das eine sehr gute Idee!“

