Spannender Kampf um einen pinken Stein

Roitzsch. Bereits zum vierten Mal wurden am Samstag in Roitzsch die, inzwischen schon zur Tradition gewordenen, Turmfestspiele ausgetragen. Angetreten wurde hierfür in zwei Mannschaften, welche die beiden Dorfhälften symbolisierten. Team Schafteich gegen Team Ziegelteich. Die beiden Mannschaften, beide um die 20 Mann stark, traten in insgesamt neun Spielen gegeneinander an, diese orientierten sich stark an der TV-Sendung „Schlag den Raab“.



„Die Spiele werden von dem so genannten Spielekomitee jedes Jahr aufs Neue erdacht und vorbereitet“, erzählt Antje Richter, die Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Roitzsch, welche die Turmfestspiele jedes Jahr organisiert. Und auch das Spielekomittee wird jedes Jahr durchgewechselt, um immer wieder frischen Wind in die Auswahl der Disziplinen zu bringen. Gespielt wird dabei jedoch nicht um einen klassischen Pokal, sondern um den „Stein der Schande“.



Dieser knallpink angestrichene Felsbrocken wird dann, nachdem das Turnier ausgetragen und der Sieger bestimmt wurde, in die Dorfhälfte des Verlierers gelegt. Zwei Jahre lag der Stein nun bereits in der Schafteich-Dorfhälfte, nun versuchten die Männer und Frauen in den weißen Trikots wieder einmal, über ihren Gegner zu triumphieren. „Und um den Ehrgeiz noch ein wenig zu steigern, haben wir den Stein dieses Jahr noch einmal frisch bemalt, dass er noch kräftiger strahlt“, merkte Antje Richter noch an.



Neun Spiele galt es für die beiden Mannschaften auszutragen, jedoch trat nicht immer die komplette Mannschaft an. Die Varianz der Spiele reichte dabei von rein sportlichen Disziplinen, wie etwa Völkerball mit zusammengebundenen Beinen oder das Kämpfen mit einer Art übergroßen Wattestäbchen, über Geschicklichkeitsübungen wie das schnelle Zusammenstecken von Wäscheklammer bis hin zu reinen Wissensspielen, die sich um das Dörfchen Roitzsch drehten.



Und wem das alles nicht zusagte, der konnte sich auch noch kreativ austoben. So war es bei dem Spiel „Blaulichttransport“ die Aufgabe, sich innerhalb einer bestimmten Zeit wie die Village People zu verkleiden und anschließend zu dem Song YMCA zu tanzen. Und für die musikalischen Köpfe der Teams gab es außerdem noch die krative Aufgabe, eine Hymne auf das Dorf Roitzsch zu verfassen.



Die beiden Mannschaften machten es bis zum Ende spannend und schenkten sich beim Kampf um den Stein der Schande absolut Nichts. Um jeden einzelnen Punkt wurde hart gekämpft und bis zum letzten Spiel blieb es ausgeglichen. Dort konnte sich allerdings dann das Team Ziegelteich durchsetzen und verbannte den pinken Stein, wie auch bereits in den Jahren zuvor, in die Schafsteich-Dorfhälfte.