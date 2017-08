Sparkasse verschenkt Cabrio

Torgau. Autokenner werden jetzt ganz bestimmt die Ohren spitzen: Denn die Sparkasse Leipzig beschenkte die Verkehrswacht gestern mit einem Mercedes-Benz SL 300. Laufleistung null Kilometer. Knallrot und blitzeblank.

Die erste Runde durfte die kleine Lotta (3) im Torgauer Verkehrsgarten drehen. Denn bei dem schicken Cabrio handelt es sich um ein praktisches Tretauto, das anlässlich des Sommerfests der Toys Company zu längeren Warteschlangen der jungen Fahrer führte. Etwa 150 Jungen und Mädchen aus vier Torgauer Kitas, der Zinnaer sowie der Welsauer Einrichtung waren gestern an den Rodelberg gekommen. Deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Und trotzdem sieht Claudia Bastian von der Toys Company für das kommende Jahr noch Luft nach oben.

Bis zum Mittag bot sich den Jungen und Mädchen ein abwechslungsreicher Stationsbetrieb, bei dem eifrig gepuzzelt wurde und bunte Schmetterlinge auf den Gesichtern „landen“ wollten. Dicht umringt waren natürlich die Fahrzeuge, mit denen die Knirpse Runde um Runde drehen konnten, um sich danach mit einer Wurst zu stärken. Die hatte übrigens Thomas Heller organisiert, der langjährige Projektleiter der Toys Company und jetzige Ruheständler. Er hatte seine guten Beziehungen zur Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH spielen lassen. Wer eher auf Süßes stand, fand bei Manfred Dauer Zuckerwatte satt.

Doch gestern fanden nicht nur Besucher aus Kindereinrichtungen den Weg in den Verkehrsgarten. Dass unter anderem auch Janet Minkwitz vom Jobcenter hier auftauchte, hatte einen dienstlichen Hintergrund: Minkwitz überbrachte Kathrin Tischer von der DEKRA-Akademie Leipzig (Träger der Toys Company) die frohe Botschaft, dass es trotz einiger Schwierigkeiten mit den Haushaltsgeldern dennoch gelungen sei, eine nahtlose Fortführung der hier beheimateten Arbeitsgelegenheiten zu genehmigen. Dies werde sich vor allem auf die Vorbereitungen des Weihnachtsgeschäfts positiv auswirken, denn die Toys Company bietet in der Leipziger Straße sozialschwachen Familien die Möglichkeit, günstig an gebrauchte Spielsachen zu kommen. Diese werden unter anderem in Kindereinrichtungen gesammelt, wenn notwendig aufgearbeitet und dann mittels eines Punktesystems an Bedürftige abgegeben. Mit dem Sommerfest, so Claudia Bastian, wolle man sich bei den Kindereinrichtungen für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.