Sparkassenbus-Plan war missverständlich

Großwig/Süptitz. So war das nicht gedacht: Am Mittwoch, pünktlich zwischen 11.15 und 11.30 Uhr, versammelten sich einige Großwiger an der Bushaltestelle, wo erstmals die Fahrbare Sparkassenfiliale erwartet wurde.

Doch sie kam nicht. Dasselbe passierte in Süptitz, wo sie bereits von 10.45 bis 11 Uhr halten sollte. Barbara Bauer, stellvertretende Pressesprecherin der Sparkasse Leipzig, bedauerte auf TZ-Nachfrage:

„Die Zeiten waren auf dem Tourenplan der Fahrbaren Sparkassenfiliale missverständlich notiert. Richtig ist, dass sie zu den angegebenen Zeiten stets am zweiten, dritten und vierten Mittwoch hält, aber nie am ersten Mittwoch des Monats. Zur Sicherheit seien nun alle Stopps in Absprache mit Bürgermeister Sarembe noch einmal auf örtlichen Aushängen vermerkt worden. In der nächsten Woche werde niemand vergeblich warten, versicherte sie.