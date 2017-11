Spatenstich für Festwiese

Torgau. Ob die Pläne schlussendlich wirklich umgesetzt werden können, entscheidet sich aber erst am Mittwoch im Stadtrat. Denn dann muss der Stadtrat den Durchführungsvertrag zum bestehenden Bebauungsplan – entworfen vom Torgauer Notar und CDU- Ratsmitglied Frank Scherzer – zwischen der Großen Kreisstadt Torgau als Auftraggeber und der EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft Wohnen mbH als Erschließungsträger noch absegnen.



„Ab Mitte Dezember wollen wir dann eigentlich mit den bauvorbereitenden Maßnahmen loslegen“, erklärte Uwe Pulwer, der als Projektentwickler für EP an der Erschließung der Festwiese zu den Hauptverantwortungsträgern zählt. „Die Arbeiten, die bisher seit Mai auf der Fläche verrichtet wurden, waren archäologischer Natur“, berichtete Pulwer, ursprünglich aus Welsau, weiter und räumte hinsichtlich dessen Kommunikationsprobleme ein. Künftig wolle man die Anlieger besser über das informieren, was auf dem Gebiet passiert.



„Die Archäologen haben dort gegraben, wo künftig die Straßen verlaufen sollen, dabei aber nichts gefunden“, so der Projektentwickler. Auch der Baugrund würde keine Probleme bereiten und die Bodenuntersuchungen seien beanstandungslos verlaufen. Weil bei den Vorarbeiten keine Probleme auftauchten, will EP nun auch den Winter weitestgehend durchbauen. „Wenn wir nicht gerade eine Dauerfrostperiode mit minus zehn Grad bekommen, dann ist das kein Problem“, bestätigt Pulwer. So soll sichergestellt werden, dass die Festwiese im März dann an die künftigen Grundstücksbesitzer übergeben werden kann.



„15 der 32 Einheiten sind aktuell reserviert“, sagte Evelyn Pulwer, Geschäftsführerin von EP. Diese hätten eine Reservierungsgebühr zu zahlen, die später aber im Kaufvertrag verrechnet würde. Ansonsten sei Pulver froh, die Stadt mit dem Projekt unterstützen zu können.



Froh war auch Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth, die sich, mit Spaten in der Hand, bereits „auf die Ansiedlung von Familien mit Bleibeperspektive“ freue und die Zusammenarbeit mit dem Dresdner Unternehmen lobte.

Das Lob gab es von anderer Seite gleich zurück. Heiko Zöller, Projektierer bei EP aus Staritz, sagte: „Solch eine konstruktive Zusammenarbeit sind wir aus Dresden nicht gewohnt.“