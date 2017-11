Spektakel in der Stadthalle

Belgern. Bewegte Zeiten beim Neußener Carnvecals Club Heide Guggis: Am kommenden Sonnabend geht der Verein in seine 60. Saison, doch zuvor stand noch ein anderes Highlight an, das am vergangenen Wochenende nach einjähriger Pause wieder zahlreiche Gäste in die Stadthalle Belgern lockte.



Drei Gastgruppen kamen zum Guggemusik-Festival der Heide Guggis, das in diesem Jahr unter dem Motto „Episode 15 - Musik, nicht von dieser Welt“ stand. Die Gugge-Nachbarn der Belgeraner Geilen Gugge gaben in diesem Jahr ihr Debüt. Nachdem die Neußener Musiker auch schon beim Spektakel der Geilen Gugge spielten, sei es nach Angabe von Tino Gottsmann von den Heide Guggis nun an der Zeit gewesen. Schließlich pflege man seit einigen Jahren ein sehr freundschaftliches Verhältnis.

Freundschaft wird auch zum Beilroder Carnevals Club gepflegt, der mit seiner Musikgruppe Blitze Blaue in die Rolandstadt kam und wie die Guggemusik Überdosis aus Borna mit einem abwechslungsreichen Musik-Mix für gute Stimmung sorgte.



Den Abschluss des Abends gaben die Heide Guggis als Gastgeber, die nicht nur eine ansehnliche Bühnenshow mit Pyro-, Sound- und Lichttechnik hinlegten, sondern auch ihr neues Bühnenprogramm mit aktualisiertem Repertoire darboten.

Es gab aber nicht nur Guggemusik an jenem Abend: Vor dem Auftritt der Bornaer Überdosis sorgten zwei Showacts für stehende Besucherreihen in der Stadthalle. Ein Double der Sängerin Kerstin Ott (u.a. Die immer lacht) hatte eine kurze Anreise, kam es doch aus Torgau und brachte die bekanntesten Lieder des Originals mit.

Beim anschließenden Auftritt der Sächsischen Chaoten, einem Faschingsverein aus Meerane, tobten die Besucher. Neben Tänzen, unter anderem zu YMCA (Village People) hatten die Südwest-Sachsen einiges zum Mitmachen auf Lager, zum Beispiel einen „Bratwurstsong“.



Tino Gottsmann bringt den Abend auf den Punkt: „Das Festival war ein voller Erfolg. Super Stimmung, super Guggemusik und zwei tolle Programmpunkte – wir sind zufrieden.“ Zudem gebe es laut Gottsmann eine Besonderheit, die man am Sonnabend in Belgern erleben durfte: „In der Welt der Guggemusik ist es nahezu einzigartig, dass die Fans von Beginn an auf den Bänken stehen, um mit den Musikern zu feiern.“ Auch den Showact der Sächsischen Chaoten bezeichnet Gottsmann als „einzigartig“, die eingeforderten Zugaben seien der Lohn gewesen.

Das nächste Guggemusik-Festival der Heide Guggis soll am 26. Oktober 2019 stattfinden.



Wer die Heide Guggis zuvor erleben möchte, bekommt natürlich trotzdem einige Möglichkeiten dazu, zum Beispiel am kommenden Sonnabend bei der Saisoneröffnung des Neußener Carnevals Clubs auf dem Markt in Belgern, wenn ab 11.11 Uhr bis zum Abend durchgefeiert wird. Nach der Schlüsselübergabe durch die Bürgermeisterin ist ein buntes Nachmittagsprogramm und ab 19 Uhr eine Faschings-Party im beheizten Festzelt geplant.