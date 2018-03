Spendenaktion für Schutzwesten gestartet

Torgau/Nordsachsen. Vergangene Woche berichtete die TZ über die Petition der Rettungsdienstmitarbeiter des DRK Kreisverbands Torgau-Oschatz. Sie wollen ihre Ausrüstung um stichschutzsichere Westen erweitern, um sich bei Einsätzen vor den immer mehr zunehmenden gewalttätigen Angriffen mit Messern und anderen Gegenständen zu schützen. Weniger als 200 Euro würde eine davon kosten, in Uni-Größe und im DRK-Westen-Design. Doch weder der Kreisverband selbst noch die Krankenkassen oder der Landkreis sieht sich hier in der Pflicht. Daher startete Mirko Scherz am Montagabend einen Spendenaufruf in der Facebook-Gruppe „Du bist Torgauer, wenn...“. Was es damit genau auf sich hat, erklärte er der Torgauer Zeitung im Interview.

TZ: Wie läuft die Aktion ab?

M. Scherz: Ich habe das PayPal-Konto m.ein.euro.fuer@gmail.com eingerichtet und die Leute in meinem Aufruf aufgefordert, einen Euro zu spenden. Wer möchte, kann natürlich gerne eine größere Summe überweisen. Doch wenn der Post mehrfach geteilt wird und wir viele Menschen erreichen, würden wir auch mit einem Euro pro Unterstützer einiges bewirken können.

Die Spenden sollen am Ende für die Finanzierung der Schutzwesten verwendet werden?

Genau. Nach Rücksprache mit dem DRK würde ich versuchen, die Westen direkt beim Hersteller zu erwerben. Falls nicht genügend Geld zusammenkommt, würde ich via Facebook mit den anderen Spendern klären, was mit dem bis dahin eingegangenen Geld geschieht.

Gibt es bei der Überweisung etwas zu beachten?

Ja. Die Spender sollen unbedingt die gebührenfreie PayPal-Funktion „Geld An Freunde Senden“ nutzen, da sonst leider nur 63 Cent ankommen. Als Verwendungszweck können sie „DRK-Schutz-westen“ angeben. Wer will, auch noch den eigenen Namen.

Was ist mit denen, die kein PayPal-Konto haben?

Diejenigen können einfach jemanden fragen, der ein solches Konto besitzt, ob derjenige den Euro überweist. Außerdem hatte Claudia Lehmann eine gute Idee: Kinder in Kitas oder Schulen könnten Spendendosen basteln, um diese unter anderem in Bäckereien oder anderen lokalen Einzelhandelseinrichtungen aufzustellen.

Gibt es eine Laufzeit für die Aktion?

Nein, bisher nicht.

Wie sieht der aktuelle Kontostand aus?

Im Moment (Anm. d. Red.: Stand 07.03., 16 Uhr) sind 171 Euro eingegangen. Ich werde die Interessierten aber regelmäßig über den aktuellen Betrag via Facebook auf dem Laufenden halten.

Haben Unterstützer bisher auch größere Summen als einen Euro gespendet?

Ja, es sind auch schon zehn oder 20 Euro eingegangen. Eine „Torgauer Spezialistengruppe“ hat sogar einen dreistelligen Betrag überwiesen.

Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee für die Aktion?

Ich bin zwar weder beim DRK aktiv noch kenne ich einen der Rettungssanitäter persönlich. Doch jeder könnte in den nächsten Minuten deren Hilfe gebrauchen. Umso trauriger, dass sich keine der verantwortlichen Stellen der Finanzierung annimmt. Daher dachte ich mir, analog zu großen Crowdfunding-Projekten probiere ich es einfach im kleinen Stil und schaue, was dabei herauskommt.