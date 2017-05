Sperriger Titel - muntere Diskussion

Torgau. Wenn Michael Czupalla, Andrea Staude und Dr. Joachim Müller in einem Podium diskutieren kann auch beim Thema Europa und Protektionismus nichts schief gehen.

Um es vorweg zu nehmen: Der Abend wurde dem sperrigen Thema glücklicherweise nicht gerecht. Mit „Wachsender Protektionismus in der EU und die Wirtschaft in Nordsachsen“ hat die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung die Veranstaltung betitelt. Über die kriselnde EU, Brexit und Trump sollte gesprochen werden.

Dass die Gäste im Haus der Presse 90 unterhaltsame Minuten erlebten, hatten sie nicht zuletzt dem hochkarätigen Podium zu verdanken hatten. Neben dem moderierenden Bundestagskandidaten der SPD, Rüdiger Kleinke, gaben sich die Geschäftsführerin des Regionalbauernverbands, Christina Richter, Krankenhaus-Chefarzt Dr. Joachim Müller (FDP), Landrat a.D. Michael Czupalla (CDU), die Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen, Andrea Staude (SPD), und Zustell-Unternehmer Markus Erling die Ehre.

Recht schnell fokussierte sich die Veranstaltung auf den aktuellen Zustand der EU und die Frage, ob diese Union überhaupt noch sinnvoll ist. Jeder im Podium machte auf seine Weise klar, dass die EU unverzichtbar, ihre Ausgestaltung aber alles andere als perfekt ist.

Michael Czupalla lenkte den Blick auf all das, was Europa möglich gemacht habe, sprach über die Ansiedlung von DHL und die Sanierung von Bergbaufolgelandschaften. Genau wie Dr. Joachim Müller erinnerte Czupalla an die einende Kraft Europas. Müller sagte: „Wir müssen immer daran denken, warum die EU entstanden ist – um friedlich miteinander leben zu können. Das ist das A und O.“ Deshalb schlug er sich auch auf die Seite der Europäischen Zentralbank und deren Politik, schwächelnde Volkswirtschaften durch dauerhaft niedrige Zinsen zu stützen.

„Wir müssen fragen: Was ist uns Europa wert!?“ Michael Czupalla, jahrelang Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands und heute noch als Vorsitzender der Sparkassenstiftung Torgau-Oschatz aktiv, sah das anders. Kein vernünftiger Kaufmann würde so agieren wie die EZB. „Wir müssen auch an die denken, die das Geld verdienen. Sonst verlieren wir unsere Stabilität“, sagte er. Brüssel mache keine Politik von der er erkennen könne, dass sie auf den Erhalt der Sparkassen und Volksbanken gerichtet sei. „Die Bürgermeister sollten nicht losmarschieren und gegen Filialschließungen demonstrieren, sondern fragen, warum das nötig ist“, verteidigte der die Konsequenzen der Nullzinspolitik.

Als dann noch Andrea Staude die Folgen der EU-seitig betriebenen Liberalisierung des Energiemarktes für Deutschland sezierte („Eiltempo, zum Nachteil der Kunden ohne zu Ende zu denken und dann noch eine Energiewende oben drauf“), Christina Richter forderte, dass Direktzahlungen an die Landwirte bitteschön EU-weit unter gleichen Bedingungen geleistet werden sollen und Markus Erling beschrieb, wie die Deutsche Post sehr effektiv und zum Nachteil privater Dienstleister die Liberalisierung des Zustellmarktes in Deutschland ad absurdum geführt habe, herrschte zunehmend Einigkeit:

Alles gut gedacht, aber nur unzureichend gemacht. Die EU solle sich doch auf die Kernbereiche einer gemeinsamen Wirtschafts-, Sicherheits- und Fiskalpolitik konzentrieren und dort verbindliche Regeln für die Umsetzung in allen Mitgliedsstaaten durchsetzen, fasste Rüdiger Kleinke zusammen und regte an, doch mal darüber nachzudenken, Nordsachsen zum ersten Europa-Landkreis zu machen – schließlich spiegele sich Europa hier sehr deutlich.