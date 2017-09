Sperrungen wegen Radrennen spalten Pflückuff-Bewohner

Torgau. Die vier Rennen des 7. Sparkassen-HeideRadCups rund um Torgau am 10. September bedeuten auch in diesem Jahr für die Bewohner der Eigenheimsiedlung „Am Pflückuffer Ratsforst“ (102 Eigenheime) Einschränkungen in ihrer Mobilität.

Da Dahlener Straße und Schildauer Straße in der Zeit von 10 bis 15.30 Uhr gesperrt sein werden, wie auch der Abschnitt der B182 zwischen Kaufland und Kreisverkehr von 8.30 bis 17 Uhr, sind die Bewohner des Pflückuffer Ratsforstes „von der Außenwelt“ praktisch abgeschlossen. Die Organisatoren „Sportfreunde Neuseenland“ bieten in Richtung Bundesstraße 87 eine Umleitung über den Langenreichenbacher Weg einschließlich eines Weges über Melpitz an.

In ihrem Flyer für die Pflückuffer-Wald-Bewohner weisen sie allerdings darauf hin, dass sich der Waldweg in Richtung Langenreichenbach nicht im besten Zustand befindet. Außerdem müssen Nutzer dieser Umleitung für diesen Pfad ins Stadtzentrum einen zehn Kilometer langen Umweg mit teilweise Tempo 10 km/h einplanen. TZ befragte Bewohner des Pflückuffer Ratsforsts, wie sie den Renntag verkehrstechnisch bewältigen. Die Meinungen gehen weit auseinander. Aber gegen das Ereignis Radrennen sprach sich niemand aus.

Marion Engelmann (55 Jahre, Unternehmerin Taxi und Mietwagenservice): „Ich muss für diesen Tag extra planen. Für uns bedeutet das: Ich selbst kann mit dem Taxi keine Kunden befördern, denn unser Firmensitz befindet sich im Pflück-

uffer Ratsforst. Die lange Umleitung in Richtung Torgau würde zu lang und damit auch zu teuer für uns werden. Außerdem möchte ich diese Strecke mit unebenem Untergrund nicht mit unseren Autos befahren. Aus diesem Grund muss ich einen Angestellten aus Torgau für Taxifahrten in Bereitschaft halten, der sonst sonntags frei hat. Wir werden auch keine Kunden in Richtung Belgern und Oschatz befördern, weil wir ihnen nicht zumuten können, die Mehrkosten aufgrund der langen Umleitungen zu tragen. Ich habe nichts gegen diese Sportveranstaltung. Doch für Dienstleister-Firmen wie wir sollten die Veranstalter eine Sondergenehmigung organisieren. Denn es werden ja nicht immer Rennfahrer auf den gesperrten Abschnitten unterwegs sein.“



Ungünstig ist die Radrenn-Veranstaltung auch für Christine Rath (60), die mit ihrem Dienst-Pkw täglich für den Pflegestützpunkt Volkssolidarität unterwegs ist. „Ich werde das Problem der Sperrung so lösen wie 2016. Vor deren Beginn fahre ich bezeiten in unseren Garten und starte von dort aus die Dienstfahrten früh und mittags zu meinen Pflegebedürftigen. Ich habe kein Problem mit der Sportveranstaltung. Diese Sperrung einmal im Jahr ist zumutbar. Die lange Umleitung nach Torgau ist kein Thema für mich.“

Matthias Thermer (60): „Sollte ich irgendwas in der Stadt zu erledigen haben, nehme ich das Fahrrad. Ich bin Bauleiter und damit täglich viele Stunden mit dem Auto unterwegs. Ich bin froh, wenn ich sonntags mein Ruhe habe und mal nicht am Steuer sitzen muss.“

Peter Schulze (63): „Ich habe Verständnis für die Sportler, weil ich selbst gern und viel unterwegs bin mit dem Fahrrad. Wir als Pflückuff-Bewohner sind durch den Flyer und die entsprechenden Hinweisschilder bereits länger über die Sperrung informiert, sodass wir uns darauf einstellen können.“

Peter K. (64, Name von der Redaktion geändert): „Ich finde die Sperrung blöd. Wir als Anwohner kommen für diese Stunden nicht raus aus unserer Siedlung. Ich muss auch am Sonntag Tiere füttern gehen und weiß noch nicht, wie ich das erledige.“

Dietmar Schmidt (60): „Ich finde die Umleitung nach Torgau und zurück unzumutbar für uns. Der Weg durch den Wald ist voller Löcher und teilweise mit Gebüsch zugewachsen.“

Uta Zupper (51): „Wir wissen schon lange, dass an diesem Sonntag die Straßensperrungen sind. Deshalb haben wir uns darauf eingestellt. Ob wir allerdings mal zuschauen gehen, wissen wir noch nicht.“

Joachim P. (69, Name von der Redaktion geändert): „Für uns ist die Sperrung ungünstig. Meine Frau fährt sonntags mit unserem Hund zum Hundesport nach Ostelbien. Die Umleitung nach Torgau werden wir aufgrund des schlechten Weges nicht nutzen. Wir stellen unseren Pkw am Abend vorher wie im Flyer vorgeschlagen auf dem Gänseweg ab. Meine Frau geht mit dem Hund am Sonntag zu Fuß zum Auto und fährt von dort ab.“

Dirk Brinschwitz (54): „Die Rennen sind doch am Sonntag und wir wissen es schon lange. Da kann man sich einrichten. Die Notfallversorgung ist auch ge-

sichert, also alles kein Problem.“

Ute Grandt (61): „Ich habe Dienst im Krankenhaus und werde wohl die lange Umleitung durch den Wald nehmen müssen, was ungünstig ist. Aber weil diese Veranstaltung nur ein Mal im Jahr ist, kann ich das verkraften.“

Martin Stricker (56): „Das Rennen ist für uns kein Problem. Es findet ja nicht das erste Mal statt, sodass wir wissen, was mit den Sperrungen auf uns zukommt. Ich weiß auch noch gar nicht, was wir am Sonntag vorhaben.“

Brigitte Schmutzler (70): „Die Straßensperrungen sind für uns selbst als große Familie kein Hindernis. Wir werden gemeinsam an der Strecke zuschauen. Wir sind jetzt schon neugierig.“

Lukas Anselmi (15, leidenschaftlicher Mopedfahrer): „Ich habe nichts gegen diese Radrennen. Schließlich bin ich selbst Sportler. Wenn ich etwas in der Stadt zu erledigen habe, muss ich eben das Rad nehmen.“

Annemarie Ketzel-Hilpert (63): „Diese Rennen mit der daraus folgenden Sperrung sind für meinen Mann Bernd und mich absolut kein Problem. Wir wohnen direkt an der Strecke und interessieren uns für die sportlichen Aktivitäten unserer Mitbürger. Wir haben schon vor vielen Jahren an der Straße gestanden, als die Friedensfahrer durch Torgau gerast sind. Einmal sind sie direkt an unserer damaligen Gaststätte am Pflückuff vorbeigedüst. Die mehrstündige Sperrung am Sonntag werden wir überleben.“

Zwei Möglichkeiten

Torgau. Die gute Nachricht ist, wer am Sonntag nicht südlich über die B 182 nach Torgau möchte, hat keine Probleme. Wer Torgau aber aus südlicher Richtung erreichen oder in diese Richtung verlassen möchte, der hat zwischen circa 8.45 und 16 Uhr keine Chance. Die B 182 zwischen Kaufland und Kreisel ist gesperrt. Gleiches gilt ab Kreisverkehr auch für die S 24 in Richtung Oschatz. Wer also aus Richtung Belgern zum Tag des Offenen Denkmals nach Torgau möchte, überquert also entweder per Fähre oder Mühlberger Brücke die Elbe und fährt ostelbisch oder muss über Mehderitzsch und Bennewitz nach Beckwitz fahren. Dort gibt es einen Schleusungspunkt, an dem die Rennstrecke offiziell und durch die Polizei abgesichert überquert werden kann. Weiter geht es von dort über Staupitz nach Langenreichenbach, wo sich der nächste Schleusungspunkt befindet. Über Klitzschen geht es dann auf B 87 in Richtung Torgau. seb