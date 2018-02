Spielabsage: "Absolute Frechheit"

Samstagvormittag 11 Uhr schellte bei den Verantwortlichen des FSV Krostitz das Telefon. Vom anderen Ende der langen Leitung ging die Spielabsage aus Schildau ein. Beim dortigen TSV hätten die Bierdörfler ein Nachholespiel in der Landesklasse bestreiten sollen – Anstoß 14 Uhr. Angesichts der derart kurzfristigen Mitteilung fuhr Tobias Heede aus der Haut. „Eine absolute Frechheit, eine echte Katastrophe, das geht so einfach nicht“, entglitt es dem Krostitzer Trainer. „Ich weiß nicht, wer das zu verantworten hat, aber das hinterlässt bei mir einen absolut faden Beigeschmack.“

Die Planungen der Mannschaft seien damit komplett über den Haufen geworfen worden. Heede hatte in weiser Voraussicht für den Fall eines Ausfalls vorgesorgt, die Mannschaft für ein Training auf dem Delitzscher Kunstrasen angemeldet, allerdings ab 11 Uhr. Den Termin konnte der FSV nicht mehr halten und musste unfreiwillig ein komplett fußballloses Wochenende verleben. Ebenfalls bitter: Der Bus gen Schildau stand schon bereit, einige Spieler hatten sich extra freigenommen – alles für die Katz’. „Ich will jetzt keinen Streit vom Zaun brechen, aber ich weiß nicht, wem das hilft. Die Plätze werden in den nächsten drei, vier Wochen nicht besser werden“, ergänzte Heede. Lamentieren hilft ihm und den Seinen freilich nicht weiter.

Einen anderen Blick auf die Situation hegen da die Schildauer. Vereinspräsident Uwe Tempel: „Ich war um 9.45 Uhr auf dem Platz und hab gesehen, dass nicht gespielt werden kann.“ Der nächste Schritt in so einem Fall sieht die Kontaktaufnahme mit der Platzkommission vor. Für Schildau sind das die beiden Schiedsrichter Patrick Schalkowski und Olaf Berger. Weil ersterer ohnehin mit der Leitung des Spiels betraut gewesen wäre, versuchte sich Tempel beim Torgauer, konnte ihn jedoch nicht erreichen. Also musste Berger ran. „Er musste jedoch erst aus Wildenhain rüberfahren, um sich ein Bild zu machen“, so Tempel.

Als jener an der Kurzwalder Straße eintraf, war die Zeit natürlich bereits vorangeschritten, eine pünktliche Absage bis 10 Uhr nicht mehr möglich. „Vielleicht war es ein Fehler unsererseits nicht schon am Abend vorher abzusagen, weil sich am Wetter ja nicht mehr viel geändert hat.“ Allerdings sei auch klar: „Wir müssen uns an die Regularien halten und zuerst mit den Offiziellen von der Platzkommission sprechen. Wir können ja nicht eigenständig entscheiden.“

Als die Uhr dann kurz vor Elf zeigte und sich Tempel und Berger für eine Absage entschieden hatten, versuchte der TSV-Präsident die Krostitzer zu informieren. „Aber das war gar nicht so einfach. Sowohl Klaus Müller als auch Wolfgang Letzian, die beide im Ansetzungsheft als Kontaktpersonen genannt waren, konnte ich telefonisch nicht gleich erreichen.“ Erst später gelang die Kontaktaufnahme, „natürlich wurde da dann Druck gemacht.“

Die dezente Unterstellung, nicht spielen zu wollen, ließ Tempel aber nicht auf sich sitzen: „Wäre es so gewesen, dann hätten wir auch schon am Freitag absagen können.“