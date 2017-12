Spielgemeinschaft kassiert Klatsche

Die Doberschütz-Mockrehna-Laußigerinnen haben in der Landesklasse eine derbe Packung in Leipzig kassiert. Bereits nach elf Minuten führten die Gastgeberinnen 3:0. Anabel Sophie Feistner (1./6.) und Nina Radek hatten getroffen. Danach fing sich die Spielgemeinschaft und bis zur Pause gab es immerhin kein weiteres Gegentor. In der zweiten Halbzeit sendeten die Damen aus Nordsachsen ein Lebenszeichen, als Carola Mariann Müller mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:3 verkürzte (56.).

Eine Aufholjagd aber gab es nicht, weil die Leipzigerinnen mit zwei schnellen Toren von Greta Engelke (60.) und Feistner (64.) umgehend zurückschlugen. In der Schlussphase legte Engelke gar noch einen lupenreinen Hattrick oben drauf (80., 85., 87.). Damit überwintert Doberschütz-Mockrehna/Laußig auf Rang zehn. Bis zum nächsten Punktspiel vergeht nun über ein Vierteljahr. Erst am 11. März greift die Mannschaft mit einem Heimspiel gegen Borna wieder ins Landesklasse-Geschehen ein.