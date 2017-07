Sportschütze Pigorsch in Berlin unter Hochdruck

Sportschießen. „Ich will mich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren“, sagt der Süptitzer Trap-Schütze Paul Pigorsch. Dafür trainiert der 25-Jährige, der für den SSC Neiden startet, fast täglich unter Regie von Schießlehrer Uwe Kammer (60).

Als Mitglied der Polizeisportfördergruppe kann sich Pigorsch voll auf den Leistungssport konzentrieren. Fast, denn Pigorsch hat jetzt auch mehr familiäre Verantwortung zu tragen, denn im Januar wurde der 2,02-Meter-Mann stolzer Vater. Das sei in diesem Jahr vor Olympia das wichtigste für ihn. „Es ist ein herrliches Gefühl, dass meine Frau Valeria und mein Sohn gesund sind. Ich freue mich jeden Tag darüber.

Aber keine Angst, der Sport kommt nicht zu kurz.“ Derzeit trainiert der mehrfache Weltcup- und WM-Teilnehmer knallhart, manchmal zweimal täglich. Ausdauer, also Joggen, ist fast täglich Pflicht. „Ich laufe meist zehn Kilometer. Das ist meine Paradestrecke. Ich bin dabei völlig entspannt.“ Die Zeit verrät Pigorsch erst auf Nachfrage. „Ich renne unter fünf Minuten pro Kilometer“ – ein beachtliches Tempo für einen Schützen. Doch wer sich den drahtigen Polizisten anschaut, glaubt es ihm aufs Wort.

Und natürlich steht Schießen auf dem Trainingsprogramm, vier- bis fünfmal pro Woche, je nach dem, ob ein Wettkampf bevorsteht, auch bei so manchem Regenguss der vergangenen Wochen. „Niederschläge sind kein Hindernis, Schießen ist ein Freiluftsport, die Wettkämpfe finden bei jedem Wetter statt“, sagt Pigorsch lachend und ergänzt: „Ich fühle mich gut in Form und bin auf einem guten Weg.“

Der mit Sicherheit kein leichter wird in Richtung Tokio. Ab nächstes Jahr beginnt der Kampf um die Quotenplätze für die Olympischen Spiele. Jedes Land kann zwei davon erreichen. 2016 in Rio fehlten die Deutschen, weil sie diese schwierige Qualifikation gegen starke Konkurrenz verpassten. Für Pigorsch ein Rückschlag, aber kein Grund zur Resignation. Mit 25 Jahren zählt der Sachse noch immer als junger, hoffnungsvoller Trap-Schütze, der an guten Tagen schon Weltklasse-Ergebnisse erreichte, dem aber noch die Konstanz fehlt.

„Unser Maßstab ist nicht die nationale Spitze. Für uns zählt nur, dass Paul internationales Niveau erreicht und zwar konstant“, sagt der erfahrene Trainer Kammer, unter dessen Regie auch andere Wurftauben-Schützen der Nationalmannschaft trainieren. Um für die Jagd auf die Quotenplätze im nächsten Jahr gewappnet zu sein, hat Pigorsch noch einmal seine Waffe optimiert. „Ich habe mir einen neuen Schaft bauen lassen.“

Apropos Quotenplätze. Im nationalen Maßstab hat Pigorsch seit diesem Jahr einen Konkurrenten weniger. Karsten Bindrich (44) beendete seine erfolgreiche Laufbahn. Der Weltmeister von 2003 ist ein guter Kumpel von Pigorsch. Deswegen bedauert der Süptitzer auch das Ausscheiden des erfolgreichsten deutschen Trap-Schützen, „weil wir uns gut verstanden haben und ich so manchen Rat von ihm bekam.“

Obgleich sich Pigorsch gut in Form fühlt, musste er in dieser Saison bereits einen Rückschlag hinnehmen. Er verpasste die Fahrkarte zur Europameisterschaft in Baku (31. Juli bis 14. August) denkbar knapp. „Das war schon bitter.

Aber es muss weitergehen. Ich hatte einen schlechten ersten Qualifikationswettkampf in Suhl. Der zweite in Frankfurt/Oder verlief für mich herausragend. Aber es hat nicht mehr gereicht. Ich wurde Vierter der Gesamtwertung. Eine Scheibe hat am Ende gefehlt. Das ist in diesem Jahr zu verkraften, es geht noch nicht um die Olympia-Tickets.“

Dennoch hat Pigorsch noch ein großes Ziel in dieser Wettkampfsaison. Dafür muss er sich am Sonnabend und Sonntag in Berlin in Bestform präsentieren. Dort findet die WM-Qualifikation statt, bei der Pigorsch unter extremen Erfolgdruck steht. „Ich muss Erster werden. Zwei der drei EM-Starter sind für die WM Anfang September in Moskau gesetzt. Der schlechteste Deutsche des EM-Wettkampfes fliegt raus und wird durch den Sieger der Quali in Berlin ersetzt. Und das will ich sein“, sagt Pigorsch selbstbewusst und fügt an: „Das kann ich schaffen.

Meine Chancen sind sehr gut, weil ich derzeit in Topform bin. In Suhl war es einfach nur ein schlechter Tag, der mich die EM-Fahrkarte gekostet hat. Das muss ich akzeptieren und nun die richtigen Lehren für Berlin ziehen.“ Um das zu erreichen, muss Pigorsch das von Trainer Kammer erarbeitete Trainingskonzept weiter umsetzen. Olympia in Japan ist schließlich ein lohnendes Ziel für den jungen Familienvater.