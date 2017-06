Sportvorschau für das Wochenende

• In Elsnig und Neiden gibt es am Wochenende Motorsport live zu erleben. • Torgaus Hockeyherren spielen womöglich das allerletzte Mal auf.

FUSSBALL

• (Turnier/Nachwuchs) Sa., 10 Uhr Torgau/Hartenfelsstadion: 32. Friedensturnier des SC Hartenfels Torgau 04 für D- Junioren (7 Teams) und E-Junioren (7 Teams)

• (Alte Herren) Fr., 18.30 Uhr: Arzberg – Schildau



HOCKEY

• (Mitteldeutsche Oberliga/Männer) So., 10 Uhr Torgau: letzter Spieltag Torgau – Leipziger SC



LAUFSPORT

• (für jedermann) Sa., ab 10 Uhr Schkeuditz (Auenwald/Hundeplatz): 25. Schkeuditzer Auenwaldlauf über 1/6 km und 6 km Walking (Start 10 Uhr) und 10 km (Start 10.30 Uhr)



MOTORSPORT

• (Pitbike Cross) Sa., 14 Uhr Elsnig/Rennstrecke des MSV Elsnig am Depot: Läufe zum Pitbike-Masters Deutschland

• (Motorrad-Biathlon) Sa./So., Neiden/Rennstrecke des MSC Pflückuff am Österreicher: Mitteldeutsche Meisterschaft Motorrad-Biathlon sowie Sachsenmeisterschaft und Thüringenmeisterschaft; Sa. 8 Uhr Start und So. 9 Uhr Start



SPORTSCHIESSEN

• (Parcoursschießen) Sa., 8 Uhr Neiden/Anlage des SSC Neiden 1997: Dianapokal 2017 in der Disziplin Wurfscheibe Trap



VEREINSLEBEN

• (SV Strelln/Schöna) Sa., 8.30 Uhr Strelln: Arbeitseinsatz des SV Strelln/Schöna – Treffpunkt Sportlerheim