Sportvorschau

BOXSPORT

• (öffentlich) Sa., 15–18 Uhr Torgau/Boxhalle Graf (Eilenburger Straße 59): Tag der offenen Tür mit Vorführungen, Sparring, Training zum selbst ausprobieren



FUSSBALL

• (Oberliga/Männer) Sa., 14 Uhr Torgau/Hafenstadion: FC International Leipzig – Lok Stendal

• (Landesklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: BW Leipzig – Schildau, So., 15 Uhr: Rot. Leipzig – Süptitz

• (Nordsachsenliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Dommitzsch – Wermsdorf, Beilrode – Bad Düben, Dob.-Mockrehna – Radefeld, Hartenfels Torgau – Schenkenberg (Hartenfelsstadion), Mügeln/Ablaß – Dahlen, So., 14 Uhr: Elbaue Torgau – Zwochau, So., 15 Uhr: Krostitz II – Laußig

• (Kreisliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Oschatz – Wölkau, So., 15 Uhr: Belgern – Schenkenberg II, Naundorf – Strelln/Schöna/Röcknitz

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 12.45 Uhr: Mügeln/Ablaß II – Belgern II, Sa., 15 Uhr: Schmannewitz – Wermsdorf II/Luppa, Terpitz – Dahlen II, So., 15 Uhr: Kobershain – Schirmenitz, Merkwitz – Schildau II, Dob.-Mockrehna II – Süptitz II

• (Landesklasse/Frauen) So., 14 Uhr Doberschütz: Doberschütz/Mockrehna/Laußig – Lissa

• (Kreisliga/Frauen) So., 13 Uhr Naunhof – Torgau

• (Landesklasse/Nachwuchs) A-Junioren So., 10.30 Uhr: Panitzsch/Borsdorf – Union Torgau; B-Junioren Sa., 10.30 Uhr: Krostitz/Löbnitz – Union Torgau; C-Junioren So., 10.30 Uhr: Union Torgau – Stahl Riesa; D-Junioren So., 13 Uhr: Hartenfels Torgau – RB Leipzig II



HANDBALL

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 16.30 Uhr Torgau/SaW: Torgau – DHfK Leipzig III

• (Kreisliga/Männer) So., 10.30 Uhr: Chemie Leipzig – Belgern

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 18.30 Uhr Torgau/SaW: Torgau II – Belgern II

• (Bezirksliga/Nachwuchs) C-Junioren Sa., 15 Uhr Torgau/SaW: Torgau – MoGoNo II; D-Junioren So., 10.15 Uhr: Turbine Leipzig – Torgau; E-Junioren Sa., 13.30 Uhr: Leisnig – Torgau



HOCKEY

• (Training) Fr., ab 16.30 Uhr Torgau/SaW: Trainingsauftakt Halle für alle Nachwuchsmannschaften des TSV Blau-Weiß Torgau



KANUSPORT

• (Wanderfahrt) Sa., 10 Uhr Torgau: Weinske-Ablassfahrt des Torgauer Kanuclubs, Start 10 Uhr Parkplatz Terrassencafé/Schwarzer Graben



KEGELSPORT

• (2. Bundesliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Dommitzsch – Deutzen

• (Verbandsliga/weibl. U18) Sa., 10 Uhr: Dommitzsch – Bautzen West

• (2. Bezirksliga/Männer) So., 9 Uhr: Dommitzsch II – Eilenburg

• (Kreisliga/Frauen) So., 9 Uhr: KSV Torgau – SSV Torgau II

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 13 Uhr: SSV Torgau II – Lampertswalde, So., 9 Uhr: Schildau II – Langenreichenbach II, Beilrode II – Triestewitz II



PFERDESPORT

• (öffentlich) Sa., 10–15 Uhr Taura/Reiterhof: Tag der offenen Tür anlässlich 20 Jahre Pferdesportverein Taura und Reiterhof Taura mit Programm und Vorführungen

SCHACH

• (Bezirksklasse) So., 9 Uhr Torgau/Jahnturnhalle: Torgau – Oschatz



SPORTSCHIESSEN

• (SSC Neiden 1997) Sa., 9 Uhr Neiden/Anlage SSCN: Vereinsmeisterschaft Wurfscheibe



TISCHTENNIS

• (2. Bezirksliga/Männer) Sa., 15 Uhr Arzberg/Rosenholzhalle: Arzberg – Leipziger SV Südwest

• (öffentlich) Sa., 10 Uhr Torgau/SH Nordwest: Turnier für nicht organisierte Nachwuchsspieler, Anmeldung bis 9.30 Uhr vor Ort



VEREINSLEBEN

• (SV Strelln/Schöna) Fr., 19 Uhr Strelln/Sportlerheim: Hauptversammlung des SV Strelln/Schöna