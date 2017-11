Sportvorschau

FUSSBALL

• (Oberliga/Männer) Sa., 13.30 Uhr: Barleben – FC Inter Leipzig

• (Landesklasse) Sa., 14 Uhr: Süptitz – Liebertwolkwitz, So., 14 Uhr: Rotation Leipzig – Schildau

• (Nordsachsenliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Dommitzsch – Schenkenberg, Beilrode – Krostitz II, Dob.-Mockrehna – Hartenfels Torgau, Wermsdorf – Bad Düben, Laußig –Mügeln, So., 14 Uhr: Elbaue Torgau – Dahlen

• (Kreisliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Oschatz – Schenkenberg II, So., 14 Uhr: Strelln/Schöna/Röcknitz – Traktor Naundorf (in Röcknitz), Mörtitz – Belgern

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 12 Uhr: Süptitz II – Schildau II, Sa., 14 Uhr: Mügeln/Ablaß II – Dob.-Mockrehna II, Terpitz – Schirmenitz, So., 14 Uhr: Dahlen II – Wermsdorf II/Luppa, Belgern II – Schmannewitz, Kobershain – Merkwitz

• (Landesklasse/Frauen) So., 14 Uhr: Dob.-Mockrehna/Laußig – Döbeln/Hartha

• (Landesklasse/Nachwuchs) A-Junioren So., 11 Uhr: Taucha – Union Torgau; B-Junioren Sa., 10.30 Uhr: Leipziger SC – Union Torgau; C-Junioren So., 13 Uhr: Union Torgau – Oschatz, D-Junioren Sa., 10.30 Uhr: Hartenfels Torgau – Oschatz



HANDBALL

• (Bezirksklasse/Männer) So., 17 Uhr: Turbine Leipzig – Torgau

• (Kreisliga/Männer) Sa., 17 Uhr Belgern/Stadthalle: Belgern – Zwenkau

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Belgern II – Miltitz (Belgern/Stadthalle), HC Leipziger City – Torgau II

• (Bezirksliga/Nachwuchs) C-Jugend Sa., 15 Uhr: Böhlen – Torgau;



HOCKEY

• (Meisterrunde MHSB/Knaben A) Sa., 10–13 Uhr Torgau/SaW: 1. Spieltag u.a. 10 Uhr Torgau – Dresden, 11.30 Uhr Torgau – Jena

• (Pokalrunde MHSB/Knaben B) So., 10–13 Uhr Torgau/SaW: 1. Spieltag u.a. 10.30 Uhr Niesky – Torgau, 11.30 Uhr Freiberg – Torgau



KEGELSPORT

• (2. Bundesliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Markranstädt – Dommitzsch

• (2. Bezirksliga/Männer) Sa., 13 Uhr: Dommitzsch II – Delitzsch, Chemie Leipzig II – KSV Torgau

• (Kreisliga/Frauen) So., 13 Uhr: SSV Torgau II – Telekom Oschatz

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 13 Uhr: Schildau II – Beilrode II, Langenreichenbach II – SSV Torgau/Senioren, Triestewitz II – Prettin-Großtreben II, SSV Torgau II – Fortschritt Oschatz VI



TISCHTENNIS

• (2. Bezirksliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Mörtitz – Arzberg

• (Bezirksliga/Jugend) Sa., 10 Uhr: Lindenau – Torgau



VOLLEYBALL

• (Bezirksliga/Frauen) Sa., 14 Uhr: Markkleeberg II – Schildau

• (Bezirksliga/Männer) Sa., 14 Uhr: GSVE Delitzsch II – Dommitzsch

• (Bezirksklasse/Frauen) Sa., 14 Uhr Schildau/Volkshaus: Schildau II – Wurzen, Schildau II – L.E. Volleys V



VEREINSLEBEN

• (Torgauer Ruderverein) Sa., 9 Uhr Torgau/TRV-Vereinsgelände: gemeinsamer Arbeitseinsatz; So., 11 Uhr Torgau/TRV-Vereinsgelände: Kranzniederlegung am Gedenkstein anlässlich Volkstrauertag