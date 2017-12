Sprayerwand kam unter den Hammer

Weßnig. Mit ihrem Gesang lockten sie auch den Weihnachtsmann an, der mit einem großen Sack voller Geschenke vorbeikam. Unterstützung hatte der Weihnachtsmann von Ortsvorsteherin Beate Thiele, die ihm dabei half, die Geschenke zu verteilen. Musikalisch wurde es in Weßnig durch die Blasmusikanten aus Lorenzkirch. In der Radfahrerkirche Weßnig wurde mit einem Gottesdienst am Nachmittag offiziell der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Weihnachtsbaum stammte aus dem Schulgarten und wurde mit selbst hergestellten Bastelarbeiten der Kinder dekoriert. Am Freitag vor dem ersten Advent führten diese in der Radfahrerkirche ein Theaterstück für die Eltern und Großeltern auf. „Die Kirche war voll gefüllt. Das war wirklich beeindruckend“, sagte Margot Weiß vom Förderverein Radfahrerkirche Weßnig. Geschrieben wurde das Theaterstück von Schulsekretärin Annett Schmidt. „Da ich die Kinder kenne, schreibe ich das Theaterstück den Kindern quasi auf den Leib. Zudem wurde das Stück mit Liedern begleitet. Es war ein gelungene Aufführung.“

Am Sonntagnachmittag dann wurden einzelne Stücke der Sprayerwand in Weßnig versteigert. Hierfür war Antiquitätenhändler Ingo Henjes vor Ort und schwang den Hammer. Das Geld kommt den Kindern der Grundschule Weßnig zugute. „Es waren wirklich viele Leute beim Weihnachtsmarkt. Wir können sehr zufrieden sein“, so Margot Weiß.

Insgesamt wurden sieben Bilder versteigert. Der Erlös in Höhe von 80 Euro kommt der Grundschule zugute. Das Bild von der Schule geht zudem an die Grundschule.

