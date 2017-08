Städtebund "bastelt" Gutscheinbox

Torgau. Im Städtebund Elbe-Elsteraue wird gegenwärtig eine Gutscheinbox zusammengestellt. In ihr sollen Wertbons für Freizeitaktivitäten aus den Mitgliedskommunen Torgau, Herzberg, Schlieben, Schönewalde, Annaburg, Jessen und Jüterbog ansprechend vermarktet werden.

„Nach dem Erfolg des regionalen Gaststättenkalenders wollen wir diesmal die Bürger neugierig machen, nicht nur die kulinarischen Hochburgen der Nachbarstädte kennenzulernen, sondern auch bestimmte Tourismusziele aufzusuchen“, erläutert Städtebund-Geschäftsführerin Gabi Lang.

Der Gaststättenkalender (zwölf Mal essen gehen und jeweils nur eine Portion bezahlen) war nach seinem Erscheinen zum Jahreswechsel 2016/17 auch im Torgauer TIC ein Renner.

Für die Gutscheinbox gehen die Akteure nun einen Schritt weiter und locken Interessierte damit, nicht „nur“ bei den Nachbarn essen zu gehen, sondern dort auch selbst aktiv zu werden. Als Anbieter stehen unter anderem bereits fest: das „Aquavita“ und die Kulturbastion in Torgau, „Wenzels Hof“ sowie das Kürbisdomizil in Zwethau, das Annaburger Porzellaneum, das Weingut Hanke in Jessen, der „Reiterhof zum Adlernest“ in Arnsnesta (Herzberg), der Schliebener Drandorfhof und die Schliebener Bogenschützen sowie der Herzberger Kletterpark. „Die Gutscheine sollen als Postkarten angefertigt werden, so dass sie auch einzeln gut zu verschenken sind“, bekundet Gabi Lang.

Gegenwärtig sei man dabei, das Cover zu kreieren.

Zur Vorstandssitzung Mitte September soll alles druckfertig – und bald darauf auch für die Präsentation fertig sein.