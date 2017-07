Stöpsel ziehen, putzen und perfekt Wedeln lernen

Torgau. Vom heutigen Montag an ist das „Aquavita“ zwei Wochen lang nicht nutzbar - routienemäßig wohlgemerkt. Das jährliche Großreinemachen ist angesagt. Die TZ fragte Cornelia Weber von den Stadtwerken nach Einzelheiten aus dem Putzplan - und erfuhr Erstaunliches:

TZ: Was genau passiert hinter den geschlossen Türen und den riesigen Glaswänden?

C. Weber: Wir haben voll zu tun. Die gesamte Technik wird gereinigt, gewartet und nach allen Regeln der Kunst auf Vordermann gebracht. Für die großen Glasflächen haben wir jedoch eine Spezialfirma beauftragt, mit der wir schon lange sehr gut zusammenarbeiten.

Werden auch die Stöpsel in den Schwimmbecken gezogen?

(Sie schmunzelt!) Gewissermaßen ja - im Innenbecken. Da sind – neben einer gründlichen Reinigung – auch die Fugen zu erneuern.

Kommen bei so einer Trockenlegung auch Fundsachen zutage, Bikiniteile, Schmuck oder dergleichen mehr?

Nein. Dabei eher nicht, denn die Becken werden ja auch sonst regelmäßig in Augenschein genommen. Die meisten Sachen bleiben in den Garderoben liegen: Handtücher, Badebekleidung, aber auch Brillen und Schmuck. Das verwahren wir, und das meiste wird auch nachgefragt und abgeholt.

Wird im Aquavita auch irgendetwas komplett neu- oder umgestaltet?

Ja tatsächlich. Die Erdsauna, also unsere große Außensauna, soll im Innenraum ein neues Antlitz erhalten. Das ist eine größere Maßnahme, denn sowohl die Wände als auch die Decke werden mit neuer Holzverkleidung bestückt. Zudem wechseln wir die Bänke komplett aus. Das neue Mobiliar wird morgen angeliefert.

Welches Holz wird dabei Verwendung finden?

Bei der Verkleidung haben wir uns für skandinavische Fichte entschieden. Die Bänke sind aus Abachi-Holz gefertigt.

Abachi?

Ja. Das ist ein spezielles Saunaholz. Es biegt sich bei Hitze kaum, leitet die Wärme sehr schlecht und bleibt daher relativ kühl. Es wäre ja gar nicht gut, wenn es unseren Saunabesuchern beim Schwitzen auch noch von unten her sehr heiß werden würde!

Das lässt sich gut nachvollziehen! Gibt es noch weitere Veränderungen im Aquavita?

Im Vorjahr hatten wir bereits mit dem Einbau von LED-Beleuchtung begonnen, zunächst im Flur des Wellnessbereiches und im Treppenhaus am Handlauf, der zur Sauna führt. So werden die Gäste mit angenehmen Licht quasi direkt in die Wohlfühloase geleitet. Das ist gut angekommen. Da wir die Außensauna ohnehin sanieren, werden wir dort nun ebenfalls LED-Beleuchtung integrieren.

Alles in allem ist das eine ganze Menge Arbeit. Reichen dafür zwei Wochen wirklich aus?

Unsere Zeitkalkulation ist bisher immer aufgegangen. Doch unsere Mitarbeiter werden in dieser Zeit auch geschult.

Für das Putzen?

(Sie lacht!) Nein. Aber auch das will in einer Sauna gelernt sein! Diese Weiterbildung zielt darauf hin, dass wir unseren Besuchern echte Sauna-Erlebnisse bieten möchten, ebenso abwechslungsreich wie gesundheitsfördernd. Deshalb lassen wir uns vom Deutschen Sauna-Bund wichtiges Wissen und praktische Dinge vermitteln.

Was beinhaltet so eine Sauna-Schulung?

Zu Beginn hält der Seminarleiter einen Vortrag über Rahmenbedingungen, dann wird über spezielle Aufgussvarianten referiert. Im Anschluss gibt es eine praktische Unterweisung in verschiedenen Wedeltechniken.

Wedeltechniken! Das hört sich ja spannend an! Wird das geübt?

Ja, richtig trainiert sogar. Außerdem erfahren wir etwas zur Aufgussdramaturgie. Da geht es hauptsächlich um die Kommunikation mit den Gästen: Wie spreche ich sie an? Wie vermittle ich, was beim Aufguss geschieht und wie man sich hinterher verhalten soll. Am Nachmittag werden auch verschiedene Aufgussvarianten vorgeführt.

Das bedeutet, wer das Aquavita besucht, wird nach allen Regeln des Sauna-Abc‘s von den diensthabenden Mitarbeitern verwöhnt?

So ist es. Unsere Geschäftsleitung legt schon immer sehr großen Wert auf Forbildung. Dazu gehören allerdings auch Arbeitsschutzbelehrungen, der fachmännische Umgang mit Reinigungsmitteln und – ganz wichtig – ständige Fortbildungen in der Ersthelferschulung.

Dann wünschen wir ordentlich Energie beim Putzen, Reparieren, Weiterbilden und Wedeln!Wann ist wieder geöffnet?

Ab 7. August – und bis Ende August noch zu den Sommeröffnungszeiten. Ab September sind dann wieder Sauna und Bad früher geöffnet. Nähere Informationen finden die Besucher auf unserer Internet-Seite www.aquavita-torgau.de